Vikings 5, episodio 1 e 2: Per chi non è più tra noi

Torna su Sky Atlantic l'avvincente Vikings . Dopo aver sconfitto i sassoni e aver vendicato la morte del padre, e dopo aver ucciso Sigurd per averlo umiliato, Ivar è intenzionato a portare avanti la furia distruttiva della grande armata norrena. Ubbe tenta di farlo ragionare, inutilmente. Bjorn pensa invece a tutt'altro: vuole tornare al sud, nel Mediterraneo. Per Aethelwulf e per i sassoni è un momento difficile, ma in loro aiuto ecco arrivare un uomo mandata da Dio, il vescovo guerriero Heahmund. Sarà lui a fermare l'invasione vichinga? A Kattegat, Lagertha, sempre saldamente al potere, deve difendere il suo regno da un invasore molto determinato: Harald. Non perdere il primo e il secondo episodio della prima parte della quinta stagione, in onda mercoledì 9 gennaio alle 21.15

Vikings, stagione 5 (prima parte), episodio 1: The Departed, Part 1 Dopo la morte di Sigurd, Ubbe, Ivar e Hvitserk decidono di guidare tutti insieme la grande armata vichinga e di andare alla conquista di nuovi territori. Il loro sguardo è rivolto alla cittadina di York. Bjorn, però, ha un altro obiettivo. Dopo aver vendicato la morte del padre, e dopo aver clamorosamente sconfitto i sassoni, Fianco di Ferro pensa a nuove avventure: il suo obiettivo è il Mediterraneo. Intenzionato a uscire dall'ombra dell'amato ma ingombrate fratello, Halfdan decide di unirsi a lui. Floki, ormai solo, capisce che gli dei hanno per lui una nuova sfida: è tempo di partire. Tornato a Kattegat, Harald scopre che il suo piano non è andato a buon fine e che Lagertha è intenzionata a fargliela pagare cara. Dopo la sconfitta subita a opera dei norreni, Aethelwulf, la sua famiglia e le sue ormai scarse truppe devono recuperare le forze prima di pensare al contrattacco. Sconfiggere questi pagani, questi demoni venuti da terre lontane, sembra però impossibile. In difesa del reame arriva però Heahmund, un vescovo guerriero leggendario e in missione per conto di Dio.

Vikings, stagione 5 (prima parte), episodio 1: The Departed, Part 2

Dopo aver conquistato la cittadina di York, e dopo averla trasformata nella loro roccaforte, Ivar, Ubbe e Hvitserk devono decidere quali saranno le loro prossime mosse. Ivar, che grazie a dei sostegni fatti su misura riesce adesso a stare in piedi, ha le idee molto chiare: è lui il più adatto per essere alla guida dell'armata vichinga. A Kattegat, Lagertha commette una leggerezza e Harald ne approfitta senza pensarci due volte, fuggendo alla prima occasione disponibile e portando con sé una persona molto cara alla sua nemica. Dopo lunghissimi giorni in mare da solo, Floki raggiunge una terra apparentemente disabitata. Una terra tanto affascinante quanto brutale: è forse giunto ad Asgard, tra gli dei? Alfred ha una visione in cui Athelstan lo avvisa che i norreni hanno occupato York. Su consiglio di Judith, Aethelwulf accetta la proposta di Heahmund di unire le forze e tentare di liberare la cittadina dagli invasori. Ovviamente Ivar ha in serbo per loro parecchie sorprese. Tutte sgradevoli. Tutte letali.