Deutschland 86 , il sequel di Deutschland 83 , andrà in onda su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia a partire da lunedì 19 novembre alle 21.15. Ritroveremo ovviamente Martin Rauch (Jonas Nay) e sua zia Lenora (Maria Schrader), ma anche molti altri personaggi della prima stagione, tra cui Walter Schweppenstette, Annett Schneider, Tobias Tischbier, e altri ancora, ma non mancheranno le new entry, che saranno anzi parecchie. In attesa di vedere i primi due episodi, andiamo a scoprire il cast e i personaggi di Deutschland 86

Deutschland 86: il cast e i personaggi

MARTIN RAUCH (Jonas Nay)

Abbiamo conosciuto il giovane Martin - nome in codice Kolibri, l'ex doganiere della Germania Est inviato come spia nella Germania Ovest dall'ambiziosa zia Lenora, spia della STASI - nella prima stagione. Come punizione per gli errori commessi nel 1983, Martin è stato allontanato, ed è finito in un orfanotrofio gestito dalla Germania Est in Angola. Lontano da suo figlio, dalla sua ragazza, da sua madre e dalla sua patria, passa tre anni in una sorta di limbo. L'improvviso arrivo di sua zia Lenora, però, cambia ogni cosa: Martin viene infatti nuovamente reclutato da lei per portare a termine una missione molto delicata. Questa volta Martin si comporterà come deve, o farà ancora di testa sua?

LENORA RAUCH (Maria Schrader)

Lenora ha passato gli ultimi tre anni in Africa, impegnata nella promozione del socialismo nei paesi in via di sviluppo e nel reclutamento e nella formazione di agenti segreti da far entrare nel Congresso Nazionale Africano. La ritroviamo intenta a lavorare a stretto contatto con Rose Seithathi, per l'appunto un'inflitrata, una sorta di sua controparte sudafricana. La sua missione è importantissima: deve trovare il modo di raccogliere un'ingente quantità di denaro da inviare ovviamente Europa. La Germania Est, infatti, è sull'orlo del fallimento. Quando il suo ultimo piano ha una svolta improvvisa, non ci pensa due volte e va a recuperare un decisamente riluttante Martin. Durante questa stagione, Lenora metterà in dubbio la sua stessa lealtà alla causa socialista e ai suoi ideali.

WALTER SCHWEPPENSTETTE (Sylvester Groth)

Demansionato dopo i disastrosi eventi del 1983, Schweppenstette ha passato gli ultimi tre anni facendo di tutto per tornare in cima, per tornare a essere uno di quelli che contano. Ovviamente non c'è riuscito, ma l'occasione giusta potrebbe presentarsi in qualsiasi momento. Walter durante questi anni è stato molto presente nella vita del piccolo Max, una sorta di fare ammenda per interposta persona, visto che non è mai stato il padre dell'anno.

ROSE SEITHATHI (Florence Kasumba)

Rose è un'agente infiltrata nel Congresso Nazionale Africano, nonché la controparte africana di Lenora. Viene mandata in Germania Est per trovare aiuto per portare a termine l'Operazione Vula, che prevede la creazione di una rete segreta di comunicazione per mettere in atto la rivoluzione. Mentre si trova in Europa, Rose ne approfitta per sistemare alcune questioni personali, ma dovrà anche proteggersi da pericoli che arrivano da ogni parte del mondo.

INGRID RAUCH (Carina Wiese)

Negli ultimi tre anni la madre di Martin si è presa cura del nipotino ed è stata un grande aiuto per Annette. Ingrid, inoltre, è stata anche l'unico contatto di Martin per tutto questo tempo. Ci sarà anche lei ad aiutare Tina Fischer e la sua famiglia a fuggire verso Ovest, con tutti i rischi che questo gesto può comportare.

BRIGITTE WINKELMANN (Lavinia Wilson)

Brigitte è la moglie di un funzionario della Germania Ovest che lavora per l'ambasciata tedesca in Sudafrica. E' l'unica dentista bianca della zona, e ha in cura pazienti sia della DDR sia della BRD. Martin l'avvicina perché ha bisogno del suo aiuto per portare a termine una missione, ma non sa che Brigitte in realtà è un agente operativo della BND, l'intelligence della Repubblica Federale Tedesca. Soprattutto, non sa che lei sa tutto di lui. Intenzionata a sedurlo solo per tenerlo d'occhio e per carpirgli informazioni prezione, alla fine Brigitte comincia a provare qualcosa per Kolibri. Riuscirà a convincerlo a passare dalla sua parte?

TINA POSIMSKI-FISCHER (Fritzi Haberlandt)

Tina è la sorella di Thomas. Dottoressa al servizio della DDR, deve portare a termine un incarico delicato: testare un nuovo farmaco direttamente su alcuni pazienti. Quando però scopre che il farmaco in questione ha degli effetti collaterali molto pericolosi, Tina si rifiuta di andare avanti: il suo è un sabotaggio fatto e finito. Ovviamente da quel momento la sua vita e quella dei suoi familiari è in pericolo, motivo per cui viene presa la decisione di scappare verso Ovest. Riuscirà Tina a fuggire e a raggiungere suo fratello, o verrà fermata e imprigionata dalla terribile STASI? A venire in suo aiuto saranno sia Thomas sia Martin, nonché Ingrid.

BARBARA DIETRICH (Anke Engelke)

Barbara Dietrich, che condivide lo stesso cognome della famosa Marlene, è la nuova contabile del KoKo (il Kommerzielle Koordinierung, il coordinamento finanziario della DDR). Il suo compito è di rara importanza Barbara deve infatti trovare il modo di incrementare le entrate della Germania Est prima che sia troppo tardi. Cosa si inventerà per riuscire in questa impresa apparentemente impossibile? Donna di rara intelligenza e acume, non esita a usare il suo fascino per raggiungere i suoi obiettivi.

KATIE JANEWAY (Emma Fischer)

E' la migliore amica di Tim Avery. Lavora presso l'ambasciata statunitense a Berlino Est, è giovane, felice e spensierata. Paradossalmente, per lei vivere in una città divisa in due è un sogno. In quanto amica di Tim, e di Alex, è sempre in prima linea quando si tratta di portare avanti la lotta contro l'AIDS.

ALEX EDEL (Ludwig Trepte)

Alla fine della prima stagione, Alex per sbaglio spara e ferisce suo padre. Ora si trova a Berlino, frequenta la scuola di specializzazione per diventare medico, e ha il suo obiettivo è specializzarsi nelle malattie infettive. Alex è però anche un attivista a tempo pieno, specialmente quando si tratta della piaga rappresentata dall'AIDS. Nella nuova stagione avrà una relazione con un soldato americano di stanza a Berlino Est.

TOBIAS TISCHBIER (Alexander Beyer)

Tobias lavora ancora sotto copertura per la BND, e per questioni strategiche si è dovuto spostare da Bonn a Berlino. Da lì gestisce varie operazioni per la Germania Est nel tentativo di mettere in difficoltà il sistema polico della Germania Ovest.

HILDE NETZ (Michaela Caspar)

Dopo l'incidente avvenuto alla fine di Deutschland 83, l'ex segretaria del Generale Edel è stata spostata presso l'ambasciata delle Nazioni Unite nella Germania Est. In realtà è anche lei un agente sotto copetura per la Germania Ovest, ma quando la sua copertura salta, diventa un punto di contatto molto importante per Martin.

FRITZ HARTMANN (Niels Bormann)

L'esperto di tecnologia Fritz Hartmann gioca un ruolo importante per la buona riuscita dell'Operazione VulaThe HVA’s resident technology specialist. Plays an important role in equipping the ANC with technology for Operation Vula. Fritz has also been Schweppenstette’s link to the HVA’s inner circle. His constant vigilance leads to his inkling that something has occurred in Chernobyl before it is publicly announced.



MARCUS FUCHS (Uwe Preuss)

Leader presso l'HVA, Fuchs è impegnato nella raccolta di denaro per la Germania Est per evitare il fallimento non solo di un paese, ma di un ideale. E' a capo di svariate iniziative e comitati, ed è l'ideatore e il fondtore del KoKo.

ANNETT SCHNEIDER (Sonja Gerhardt)

Membro decisamente attivo del quartier generale della STASI, Annette è molto apprezzata dai suoi superiori. Non vive più insieme a Ingrid, con la quale comunque è in stretto contatto anche per via di Max, ed è concentrata sulla sua carriera. E' a lei che viene affidato il compito di testare un nuovo farmaco su alcuni ignari cittadini. Annette crede veramente negli ideali comunisti, ma poiché è nata e cresciuta nella DDR, non ha veramente idea di come sia la situazione.

THOMAS POSIMSKI (Vladimir Burlakov)

Thomas, ex migliore amico di Martin ed ex amante di Annett, ora vive a Ovest. Scrittore di successo e attivista, in questa stagione avrà un ruolo decisamente più importante: sarà infatti coinvolto nella fuga di sua sorella e dei suoi nipoti.

HECTOR VALDEZ (Raul Casso)

Hector Valdez è un nuovo diplomatico presso l'ambasciata USA a Berlino Est. Il suo matrimonio con Maria risente del trasferimento in un paese così difficile a livello diplomatico. Il suo coinvolgimento in alcune operazioni, e anche nell'attentato terroristico che toccherà Berlino durante la sua prima settimana in città gli faranno sentire il peso delle sue responsabilità.

GARY BANKS (Jonathan Pienaar)

Gary Banks è un mercenario appena uscito di prigione. E' alla ricerca di un modo facile e veloce per fare soldi, motivo per cui accetta la proposta d'ingaggio di Martin e Lenora. E' carismatico, è spietato, e ha un unico dio: il denaro.

TIM AVERY (Chris Veres)

Tim Avery è un soldato americano di stanza a Berlino. Gay non dichiarato, fa amicizia con Alex, per il quale pian piano inizia a provare qualcosa. Crede fermamente in quello che fa e nella lotta contro il nemico sovietico. Katie Janeway, la sua migliore amica, fa finta di essere la sua fidanzata: è la sua copertura. Il suo rapporto con Alex, però, gli farà capire che è importante essere sé stessi se si vuole veramente fare qualcosa per la società. Sboccerà l'amore tra i due?

JEAN-LUC CAREAS (Mehdi Nebbou)

Agente dell'intelligence francese di stanza a Parigi, Jean-Luc è anche l'ex amante di Brigitte Winkelmann. E' lui a informarla di un imminente attacco terroristico organizzato dalla Libia.