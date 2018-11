Il Racconto del Reale: Barrio Milano, viaggio al centro delle gang

Primo appuntamento con Barrio Milano - Ascesa e crollo delle gang latino americane , per il ciclo Il Racconto del Reale. In questo avvincente e crudo documentario in due parti si va alla scoperta del pericoloso mondo delle gang latine di Milano. Un racconto, a volte anche molto duro, dall'interno, con le testimonianze di ex affiliati. La parte 1 andrà in onda su Sky Atlantic (canale 110, oppure canale 312 o 12 del digitale terrestre) domenica 25 novembre alle 21.15 : continua a leggere e scopri di più

Barrio 18, Ms13, Latin King, Trinitarios. Sono i nomi delle gang latino-americane che negli ultimi anni, senza quasi che i cittadini se ne accorgessero, hanno scatenato una guerra tra bande a Milano. Una vera e propria spirale di violenza, raccontata nella docu-serie “Barrio Milano - Ascesa e crollo delle gang latino americane”.

Scritto da Lirio Abbate, con la regia di Gabriele Gravagna e prodotto da Magnolia per Sky, il doc racconta il fenomeno poco esplorato in Italia delle “pandillas”, le bande di strada latinoamericane. Presenti in vari Paesi del mondo, dal 2005 al 2017 si sono diffuse anche sotto la Madonnina. Sono gang che, armate di coltelli e machete, mettono a segno rapine e spacciano droga per autofinanziarsi. I membri sono spesso poco più che adolescenti e vivono nel culto della banda, che basa la propria supremazia sul forte senso di appartenenza e sulla violenza, utilizzata senza remore per ottenere il controllo del territorio.

Oltre a delinquere infatti, le gang si combattono tra loro, in uno scontro sanguinario fatto di regole tribali e codici d’onore, di aggressività incontrollata e abuso di alcool e droga. Una furia di cui sono state vittime incolpevoli anche donne e ragazzi estranei alle bande, uccisi o aggrediti per futili motivi, come nel caso del capotreno assalito con un machete sul passante ferroviario, al quale il membro di una gang ha quasi amputato un braccio.

Il racconto è arricchito da contributi audio e video esclusivi, tra cui intercettazioni telefoniche e ambientali, tratti dagli atti di indagine, oltre che dalle testimonianze esclusive di alcuni ex affiliati, che hanno deciso di uscirne raccontando agli investigatori la verità.

Attraverso le intercettazioni, le interviste a forze dell’ordine, avvocati, magistrati, educatori e sociologi, “Barrio Milano” ripercorre le indagini che hanno portato negli anni ai fermi di diversi sudamericani sul territorio milanese, con le accuse di associazione per delinquere, tentato omicidio, detenzione di armi, rapina e spaccio.