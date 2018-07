Le serie tv più nominate agli Emmy 2018? Sono su Sky

Giovedì 12 luglio sono finalmente state annunciante le nomination degli Emmy 2018, che si terranno a Los Angeles il 17 settembre. “IL TRONO DI SPADE” torna protagonista con 22 nomination, seguito da “WESTWORLD”, che se ne accaparra giusto una in meno, 21. In lizza in 5 categorie anche la produzione originale Sky “PATRICK MELROSE”, in onda ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic. Tra le serie FOX, ben 18 nomination per “THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE”, secondo capitolo di AMERICAN CRIME STORY: continua a leggere e scopri di più

Milano, 12 luglio 2018. Numerose le nomination agli Emmy Awards per le serie e i tv-movie in onda su Sky. Le nomination, annunciate oggi da Los Angeles, vedono trionfare con 22 nomination “Il Trono di Spade”, che ritorna agli Emmy dopo l’assenza (giustificata) dello scorso anno. Per la serie HBO che Sky Atlantic ha proposto in contemporanea con gli USA un anno fa e che tornerà in onda con l’ottava e ultima stagione nel 2019, spicca la candidatura più importante, quella come miglior serie drammatica.

Al secondo posto tra i titoli più nominati si piazza “Westworld” con 21 nomination, tra cui miglior serie drammatica, migliori attori Ed Harris e Jeffrey Wright e miglior attrice in una serie drama con Evan Rachel Wood. Le due stagioni della serie HBO ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy sono attualmente disponibili su Sky On Demand.

Non manca anche la produzione originale Sky, attualmente in onda ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic: “Patrick Melrose” con 5 candidature tra cui quella di miglior miniserie e miglior attore in una miniserie con Benedict Cumberbatch.

Presenti anche “Twin Peaks” con 9 nomination (tutte le stagioni disponibili su Sky Box Sets) e “Silicon Valley” con 7 nomination (tutte le stagioni disponibili su Generation, la collezione di NOW TV e Sky On Demand).

Da ricordare anche i tv-movie HBO in onda in esclusiva su Sky Cinema: “Fahrenheit 451” (disponibile su Sky On Demand) con 5 nomination, “The Tale” (in prima tv venerdì 20 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno) con 2 nomination tra cui Laura Dern miglior attrice in una miniserie o tv-movie e “Paterno” (disponibile su Sky On Demand) con 2 nomination.

Tra le altre serie nominate e in onda sui canali Sky, si impone con ben 18 nomination “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, in onda la scorsa stagione su Fox Crime, tra cui miglior miniserie, miglior attore in una miniserie con Darren Criss e migliori attori non protagonisti in una miniserie con Ricky Martin e Edgar Ramirez tra gli uomini e Penelope Cruz e Judith Light tra le donne. Si conferma anche “Atlanta”, in onda su FOX, che raccoglie 16 nomination tra cui miglior serie comedy e Donald Glover miglior attore in una serie comedy. Ottimi riconoscimenti anche per “This is us” (Fox Life) con 8 nomination, “American Horror Story: Cult” (FOX) con 7 candidature, “Genius: Picasso” (National Geographic) con 7 nomination tra cui Antonio Banderas miglior attore in una miniserie. Da ricordare anche “Jane” (National Geographic) con 7 nomination e “The Americans” (FOX) con 4.