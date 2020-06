Arturo Benedetti Michelangeli, ovvero a cosa può portare il demone della perfezione

Allegro, spericolato, distratto. Eppure anche antipatico, umorale, imprevedibile. Arturo Benedetti Michelangeli è stato uno dei geni più noti e acclamati dell’arte pianistica del Novecento. La sua fama ha travalicato il secolo scorso, straripando dal perimetro ristretto degli appassionati di musica classica. Un talento assoluto, certo, ma anche un integralista così ossessivamente concentrato e proteso verso la perfezione da far storcere il naso a molti critici per l’accusa di freddezza ed eccessiva nitidezza.

La contraddizione di un talento

A raccontarlo adesso in un agile libro intitolato “Il demone della perfezione” (Neri Pozza, pp.142, euro 16,50) è Roberto Cotroneo. E il ritratto che ne viene fuori è quello di un pianista dal talento assoluto incredibilmente contraddittorio. Rigorosissimo e maniacale certo, ma anche “famoso per inventarsi storie inesistenti”. Tormentato e a tratti sprezzante, eppure straordinariamente generoso. Una star acclamata da mezzo mondo, e allo stesso tempo un provinciale in costante sofferenza per i giudizi altrui. Uno, insomma, che ha trasformato la propria vita in “un braccio di ferro tra una modernità che avanzava e i baffi bianchi del suo primo maestro”.