Non c'è foto pubblicata da Anna Tatangelo sul suo profilo Instagram , che non collezioni migliaia di like e commenti, qualche volta anche poco carini. Questa volta la cantante, che negli ultimi giorni ha pubblicato una nuova versione di Ragazza di periferia insieme al rapper Achille Lauro , ha postato uno scatto che la ritrae dopo la palestra in tenuta fitness, in cui appare in gran forma con addosso un top e una tuta molto aderente. GUARDA LE FOTO