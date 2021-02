Il cantautore è nato a Saigon, in Vietnam, il 20 febbraio del 1946, da padre italiano e madre francese. Nella sua carriera sono numerosi i successi che l’hanno reso celebre sia in Italia sia a livello internazionale, con milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Tra i titoli più famosi anche Se stiamo insieme, Cervo a primavera, Questione di feeling e Ti amo ancora di più Condividi:

Riccardo Cocciante compie 75 anni: il cantautore è nato il 20 febbraio del 1946 a Saigon (oggi Ho Chi Minh), in Vietnam, da padre italiano e madre francese. Trasferitosi definitivamente in Italia all’età di 10 anni, Cocciante inizia la sua carriera tra la fine degli anni ’60 e gli inizi degli anni ’70. Per lui arriveranno numerosi successi che lo rendono celebre a livello nazionale e non solo: sono milioni i dischi venduti e tanti i titoli che ancora oggi fanno parte della storia del cantautorato italiano. Ecco le 10 canzoni più famose.

Bella senz’anima - 1974 approfondimento Justin Timberlake compie 40 anni: le sue 10 canzoni più famose Si tratta del primo grande successo di Riccardo Cocciante: questa canzone è contenuta nell’album Anima arrangiato da Ennio Morricone e Franco Pisano. Un disco che contiene altre canzoni molto famose come Quando finisce un amore. Con Bella senz’anima, Cocciante si conferma tra i cantautori emergenti più apprezzati in Italia. L’alba - 1975 Ad un solo anno dal successo di Bella senz’anima, nel 1975 esce l’album intitolato L'alba che conferma il successo di Riccardo Cocciante riportandolo nella classifica dei dischi più venduti in Italia. Oltre alla canzone omonima, L’alba, che rimarrà tra le più celebri del cantautore, l’album presenta altri brani di prestigio quali Era già tutto previsto (che verrà poi incisa nel 2013 da Andrea Bocelli nell'album Passione) o Canto popolare (incisa anche da Ornella Vanoni). Margherita - 1976 Da molti considerata la canzone più famosa di Riccardo Cocciante, Margherita è un singolo estratto dall'album Concerto per Margherita. Il brano, che rimase per dieci settimane di fila in testa alle classifiche italiane, descrive una canzone d'amore in cui il protagonista riesce a conquistare il cuore di una ragazza di nome Margherita, che definisce "la sua pazzia". Questo evergreen di Riccardo Cocciante ha una versione in francese e un’altra in spagnolo e nel corso degli anni sono stati tantissimi i grandi artisti a proporre una cover di Margherita. Tra questi anche Mina, Fiorella Mannoia e Tiziano Ferro. A mano a mano - 1978 Due anni dopo Margherita, nel 1978 esce l'album Riccardo Cocciante: all’interno del disco è presente il brano A mano a mano, cantato anche da Rino Gaetano e inserito in un album a due con lo stesso cantautore calabrese, coadiuvati dal gruppo prog New Perigeo. La stessa canzone verrà poi incisa nel 2013 anche da Andrea Bocelli. Io canto - 1979 Tornata in auge con la reinterpretazione di Laura Pausini nel 2006, la canzone Io canto è in realtà uno dei più grandi successi di Riccardo Cocciante uscito nel 1979 e inserito nell’album …E io canto. Si tratta anche dell’ultima collaborazione con il suo produttore e coautore storico, Marco Luberti.

Concerto Di Natale per Canale5 - LaPresse