Le 5 canzoni più famose di Kid Rock

Il 17 gennaio 2021 il cantante americano compie 50 anni. Un carriera difficile da catalogare, iniziata 30 anni fa con l'album di esordio "Grits Sandwiches for Breakfast". Dal rap al country, passando per il southern rock e l'hard rock. Scopriamo insieme i brani più popolari dell'ex marito di Pamela Anderson

Robert James Ritchie, vero nome di Kid Rock, ha avuto e ha tuttora una delle carriere più particolari della storia musicale americana negli ultimi decenni. A memoria, non c'è nessun altro artista che sia passato senza sforzo (ma non senza critiche) dal rap al metal, anche se giudicato "troppo bianco" senza essere Eminem per l'hip hop e "troppo rapper" per gli amanti del rock. Negli ultimi anni ha trovato la sua dimensione nella tradizione della musica country americana. Per il suo compleanno ha chiamato a raccolta i suoi fan e follower: appuntamento sul suo sito alle 19 (fuso orario CT, sette ore di differenza con l'Italia) di domenica 17 gennaio. Chissà che non si esibisca in qualche suo classico o che non presenti un nuovo brano. Bisogna aspettare, ma nel frattempo possiamo ricordare le sue 5 canzoni più famose

“All Summer Long” In Italia Kid Rock non ha mai sfondato veramente ma se una sua canzone salta subito alla mente è questa. Non è difficile: grazie a un campionamento di “Sweet Home Alabama” dei Lynyrd Skynyrd l'orecchio viene subito catturato, a dimostrazione che il biondo americano ha giocato bene le sue carte. Con questo singolo, uscito nell'estate del 2008, conquista il il miglior risultato in carriera con la quarta posizione nelle classifiche nazionali

“Picture” Scritto e cantato insieme a Sheryl Crow, è un brano tratto dall'album Cocky del 2001 ma Rock ha ri-registrato la canzone per la radio con la cantante country Allison Moorer, perché inizialmente la casa discografica Atlantic non era in grado di ottenere i diritti dall'etichetta di Crow per pubblicare la versione dell'album come singolo. La canzone è stata comunque un successo commerciale ed è stata nominata per come canzone dell'anno ai premi del 2003 della Country Music Association. Qui la versione con Sheryl Crow

"Born Free" È la canzone che dà il titolo al nono album di Kid Rock di cui è stata anche il singolo principale. Nel video musicale il cantante canta il suo inno alla libertà suonando la chitarra o guidando prima un auto poi una moto per le strade del Michigan

“First Kiss” Anche in questo caso la canzone è title-tack di un album, il decimo, nel 2015. Il video lo vede su un grande pick-up, con camicia a quadrettoni e il cappello da baseball, guidare mentre canta del suo primo bacio. Un brano è divertente e ben riuscito