Junior Cally compie 30 anni, dagli esordi a Sanremo: i brani più noti

Junior Cally compie 30 anni. Nato il 10 ottobre 1991, il rapper è stato molto discusso per via dei testi di alcune sue canzoni - considerati eccessivamente espliciti - ma anche per i suoi esordi con il volto coperto da una maschera antigas, poi tolta nel 2019. Dopo il caos mediatico per la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020, sta preparando due live per gennaio 2022. Ecco 10 sue canzoni da conoscere.

Amore di mezzo (2021)

Amore di mezzo è il singolo scritto dal rapper romano a quattro mani con Jacopo Ettorre, prodotto da Jeremy Buxton per Sony Music. Amore di mezzo è anche il primo podcast di Junior Cally.

Come Monet (2021)

È il singolo pubblicato per Epic Records Italy / Sony Music che doveva anticipare l’album Un passo prima, la cui uscita è stata bloccata a settembre 2021. “Ho deciso di buttare fuori un brano a cui tengo molto. C’è dentro tutto il mio mondo di prima e se siete arrivati qui pieni di pregiudizi, potete anche non ascoltarlo. Non ascoltatemi. In questo spazio, nel mio pezzetto di questo buco nero chiamato Instagram, non c’è mai stato posto per l’ipocrisia, solo per la verità anche quando è dura. Se c’è una cosa che ho imparato in questi mesi è il potere della condivisione. E la forza della sincerità. Condividere è prendersi cura. Vi bacio”, ha scritto in un post presentando il nuovo brano.