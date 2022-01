Ivan Graziani, chi era la chitarra rock della musica d’autore italiana

La rivelazione di Ivan Graziani è del 1977 con l'album "I Lupi" dove c'è "Lugano addio". L'anno dopo pubblica "Pigro" (con la celebre "Monnalisa"), inserito da Rolling Stone tra i cento più grandi album italiani di sempre. Questo è stato il periodo migliore della sua carriera: coronato da album come "Agnese dolce Agnese" e l'anno dopo da "Viaggi e intemperie" dove c'è "Firenze (canzone triste)”. Dalla seconda metà degli anni '80, anche se in questo periodo pubblica "Nove", uno degli album che ha amato di più, le cose non girarono per il verso giusto. Soprattutto cresceva la sua insofferenza nei confronti della discografia che probabilmente faticava ad assecondare un personaggio che rimaneva in bilico tra rock, canzone d'autore e recupero del folklore, considerando anche i mutamenti profondi che l'industria musicale stava subendo con l'avvento degli anni ’90.

La morte, gli album tributo e gli inediti

Il set del film biografico su Ivan Graziani

A causa di un cancro, Ivan Graziani è morto il primo giorno del 1997. È stato sepolto nel cimitero di Novafeltria con una delle sue chitarre (ne possedeva qualche decina), e il gilet di pelle che aveva brevettato con il gancio per reggere lo strumento. A rendergli omaggio negli anni, due album-tributo, con molti dei grandi del pop e dell’indie. Alcuni brani del cantautore abruzzese, come "Lugano Addio", "Firenze (Canzone triste)", "Monnalisa", "Maledette malelingue", "Signora bionda dei ciliegi", sono rimasti nella memoria collettiva. Con un repertorio che spazia tra rock e ballate di rara bellezza, Ivan ha incrociato tanti illustri colleghi: tra questi Battisti, PFM, De Gregori, Venditti, Ron, Loredana Bertè e Renato Zero. In questi anni, nel suo studio di registrazione, "Officine Pan Idler", sono stati finalmente "aperti" con nuove tecnologie alcuni nastri lasciati dall'artista: all'interno sono state trovate molte tracce inedite su cui si sta lavorando per poterle pubblicare proprio nel 2022, nel venticinquennale della scomparsa. Questo è l'auspicio dei tanti fan club dedicati a Graziani che continuano assiduamente a ricordarlo andando alla "ricerca" di materiale di nicchia. Brillante e precursore dei tempi, forse talmente tanto da non essere stato compreso abbastanza quando era in vita, Graziani ha lasciato ai posteri alcune delle più belle canzoni della musica italiana. Come scrisse lui stesso in “Il chitarrista” del 1983 “Signore è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista”.