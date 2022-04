Tre anni dopo, il 22 settembre 2017, arriva Mezzanotte. “È un disco soul, un disco rnb, un disco funk, un disco comunque hip hop, un disco blues, un disco gospel, un disco italiano. Non è un disco pop, non è un disco indie, non è cantautorato, non è trap, non è nemmeno un disco rap”, scrive Ghemon su Facebook per descrivere il disco. L’album segna la sua consacrazione artistica, con le influenze della black music che si legano alla musica italiana e alla tradizione hip hop creando un suono inconfondibile. Le 14 tracce sono suonate dall’artista e dalla sua band, registrate tra le Officine Meccaniche e il Red Bull Studio di Milano. Il disco, pubblicato dalla Macro Beats, parla anche della depressione con cui Ghemon ha convissuto per anni, un argomento che ha affrontato nella sua autobiografia Io sono. Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle, pubblicata nel 2018. Tra i brani, Un Temporale, Bellissimo, Mezzanotte.

Scritto nelle stelle (2020)

È l’amore, invece, il tema principale di Scritto nelle stelle, pubblicato dalla Carosello Records il 24 aprile 2020 e composto da undici tracce. Il fil rouge che attraversa il disco, spiega Ghemon, è "il racconto della vita che stavo avendo inquadrandola dall'interno, senza per forza dire che ero cambiato. L'amore, non romantico ma realistico con le sue difficoltà, ma anche le sue sicurezze. Credo di aver espresso una maggior consapevolezza di me, di aver ben piantato i piedi in terra". Nell'album, in cui ancora una volta i generi si fondono, sono presenti - tra le altre - influenze funk (Due settimane, Buona stella), disco (In un certo qual modo) ed elementi soul uniti alla canzone d'autore (Un'anima). Tra i brani, Inguaribile e romantico, Questioni di principio, Champagne. Non c’è, invece, Rose viola, la canzone con cui Ghemon partecipa a Sanremo nel 2019 arrivando dodicesimo: "Il festival è stato un passaggio importante per me, per far vedere chi ero senza snaturarmi", ma “c'è stato un cambiamento come persona e anche come artista. Per questo non ho incluso Rose Viola in questo disco. Non faceva parte della 'fotografia' che ho scattato da lì in poi”.