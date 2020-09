David Garrett compie 40 anni: cosa sapere sul violinista rock

Tedesco naturalizzato americano, nato il 4 settembre 1980, è un prodigio che ha saputo reinterpretare la musica classica riadattandola al rock e al pop. Dal debutto a soli 9 anni all'ingresso nel Guinness dei primati per aver eseguito “Il volo del calabrone” in un minuto e sei secondi, fino alla fama mondiale come artista eccellente in tutti i generi musicali. Ecco la carriera e i successi del “violinista del diavolo”

David Garrett ha conquistato il pubblico mondiale accontentando i gusti di tutti con il suo repertorio che dalla musica classica passa al jazz, al rock e al pop. Il 4 settembre compie 40 anni in un crescendo di successi. Al musicista tedesco (naturalizzato statunitense) è bastato l’incontro con un violino all’età di quattro anni per dare il via a una strada tutta nuova da percorrere reinventando armonie. “Faccio parte, con orgoglio, di quella generazione che ha fatto da apripista alla riscoperta di riarrangiare pezzi moderni utilizzando strumenti classici - aveva detto di sé qualche tempo fa - del resto il crossover è sempre esistito: Johannes Brahms si rifaceva alla musica ungherese, Mozart è stato influenzato dalla marcia turca e Paganini amava le arie delle opere liriche. L'idea è quella di essere ispirati da ciò che abbiamo intorno”. Dal primo disco da solista a 15 anni fino ai contratti internazionali e alle reinterpretazioni dei Nirvana o dei Coldplay, ecco cosa sapere dell’artista.

Nel 1994 David stipula un contratto con la Deutsche Grammophon, intanto aveva già iniziato a girare il mondo per concerti nelle principali città. Nonostante fosse molto apprezzato dal pubblico, nel 2004 Garrett decide di volare negli Usa e ripartire da zero per “scrivere la musica”. Si diploma alla Juillard School di New York e, nel 2008, quattro anni dopo, entra nel Guinness dei primati per aver eseguito “Il volo del calabrone” in un minuto e sei secondi.

Il repertorio che va dal classico al rock

leggi anche

Alessandro Quarta, violinista dallo stile rock

Dopo vari dischi d’oro e di platino con produzioni prettamente classiche, dal 2008 David inizia a rivolgersi anche al rock, al jazz e al rythm and blues. Abbigliamento informale, tatuaggi, Garrett reinterpreta brani dei Nirvana, di Prince o dei Coldplay, solo per fare qualche nome, facendoli diventare vere e proprie sinfonie riadattate all’orchesta con il suo strumento che prende il posto delle chitarre di artisti come Brian May, Slash o Jimmy Page, oppure di voci come Axl Rose e Michael Jackson. Il classico si fonde con il rock portandolo ad avere un repertorio che fa andare d’accordo Vivaldi e Beethoven con gli U2, i Metallica e gli Aerosmith. “Ho gusti che spaziano - è il commento di Garrett alla sua arte - non potrei dire di avere un compositore o una band preferita: come per il cibo, può diventare ripetitivo mangiare sempre la stessa pietanza”.

Il "violinista del diavolo"



Prodigio della musica, nel 2013 debutta anche come attore per vestire i panni del violinista per eccellenza Niccolò Paganini nel film “Il violinista del diavolo”. Della pellicola firma anche la colonna sonora e lo stesso anno pubblica un album omaggio al maestro genovese, suo punto di riferimento nel corso della sua intera carriera, chiamato “Garrett vs. Paganini”. Con 23 dischi d'oro e 16 di platino conquistati in tutto il mondo, a 40 anni David ha già raggiunto i livelli più alti del mondo della musica imponendosi come un vero e proprio talento musicale. Con il suo Stradivari l’artista incanta il pubblico perché, come ha spiegato lo stesso Garrett in un’intervista: “La musica e la sua varietà rendono la mia vita interessante e i miei concerti sono una sorta di ottovolante di emozioni”.