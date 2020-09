2/15 ©Getty

In questo periodo inizia a usare gli occhiali, poi divenuti iconici, creati da Billy Stickles. Si trasferisce a Seattle e incide i primi dischi. La sua prima registrazione fu il singolo "I Love You, I Love You (I Will Never Let You Go)", contenuta poi nel suo primo album "Confession Blues" del 1949. Il suo primo pezzo a entrare nelle classifiche è stato Baby, "Let Me Hold Your Hand" nel 1951