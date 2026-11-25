Tra gli ospiti annunciati figurano anche Random e Claudio Lauretta, Valentina Tioli farà coppia con Sofia. Appuntamento al Teatro Lirico il 29 novembre alle ore 17.30
Lo Special Festival, in programma domenica 29 novembre alle
ore 17.30 al Teatro Civico della Spezia, è un appuntamento che rinnova l'impegno di Anffas La Spezia e Beat Sound Milano nel promuovere, attraverso la musica, la valorizzazione del talento e l'inclusione delle persone con disabilità intellettive. La manifestazione vedrà protagonisti gli artisti speciali dello Special Festival, che saliranno sul palco insieme a giovani interpreti emergenti del panorama musicale italiano, dando vita a uno spettacolo all'insegna della musica, della condivisione e della partecipazione. Tra gli ospiti annunciati figurano Adriano Pappalardo, Briga, Random e Claudio Lauretta, che contribuiranno ad arricchire una serata pensata per coinvolgere il pubblico attraverso musica e intrattenimento.
A condurre l'evento sarà Savino Zaba, affiancato da Ilaria e Michael. Ospite d'onore della manifestazione sarà Fabio Mancini, mentre Moreno ricoprirà il ruolo di presidente di giuria. La direzione artistica è affidata a Beppe Stanco. Il cuore dello Special Festival sarà rappresentato dai duetti tra giovani interpreti e artisti con disabilità intellettive. Sei le esibizioni annunciate, che porteranno sul palco alcuni grandi successi della musica italiana: Andrea e Peejay – I migliori anni; Sofia e Valentina Tioli – La notte; Debby, Gabry e Chiara Crystal – Arriverà; Mariano e Matteo Mazzoli – Perdere l'amore; Gabriele e Guido Cariola – Con te partirò; Manuel e Alessio Toso – Quanti anni hai. Tra i protagonisti ci saranno anche Simi, Adriana, Tommy e Giovanni, vincitori delle passate edizioni, che si esibiranno in medley dedicati a celebri artisti. Spazio anche al talento del territorio con Linda Marchetti, straordinaria cantante spezzina, la cui voce e sensibilità interpretativa rappresentano un motivo d'orgoglio per la città. Ad arricchire lo spettacolo contribuiranno le voci del Coro dei Bambini dell'Immacolata e le coreografie delle
scuole di danza Dancing Project e Dimensione Danza, che accompagneranno alcuni dei momenti più suggestivi del pomeriggio.