Lo Special Festival, in programma domenica 29 novembre alle

ore 17.30 al Teatro Civico della Spezia, è un appuntamento che rinnova l'impegno di Anffas La Spezia e Beat Sound Milano nel promuovere, attraverso la musica, la valorizzazione del talento e l'inclusione delle persone con disabilità intellettive. La manifestazione vedrà protagonisti gli artisti speciali dello Special Festival, che saliranno sul palco insieme a giovani interpreti emergenti del panorama musicale italiano, dando vita a uno spettacolo all'insegna della musica, della condivisione e della partecipazione. Tra gli ospiti annunciati figurano Adriano Pappalardo, Briga, Random e Claudio Lauretta, che contribuiranno ad arricchire una serata pensata per coinvolgere il pubblico attraverso musica e intrattenimento.



A condurre l'evento sarà Savino Zaba, affiancato da Ilaria e Michael. Ospite d'onore della manifestazione sarà Fabio Mancini, mentre Moreno ricoprirà il ruolo di presidente di giuria. La direzione artistica è affidata a Beppe Stanco. Il cuore dello Special Festival sarà rappresentato dai duetti tra giovani interpreti e artisti con disabilità intellettive. Sei le esibizioni annunciate, che porteranno sul palco alcuni grandi successi della musica italiana: Andrea e Peejay – I migliori anni; Sofia e Valentina Tioli – La notte; Debby, Gabry e Chiara Crystal – Arriverà; Mariano e Matteo Mazzoli – Perdere l'amore; Gabriele e Guido Cariola – Con te partirò; Manuel e Alessio Toso – Quanti anni hai. Tra i protagonisti ci saranno anche Simi, Adriana, Tommy e Giovanni, vincitori delle passate edizioni, che si esibiranno in medley dedicati a celebri artisti. Spazio anche al talento del territorio con Linda Marchetti, straordinaria cantante spezzina, la cui voce e sensibilità interpretativa rappresentano un motivo d'orgoglio per la città. Ad arricchire lo spettacolo contribuiranno le voci del Coro dei Bambini dell'Immacolata e le coreografie delle

scuole di danza Dancing Project e Dimensione Danza, che accompagneranno alcuni dei momenti più suggestivi del pomeriggio.