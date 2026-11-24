Dopo il doppio appuntamento al Teatro EuropAuditorium di Bologna, giovedì 26 novembre la voce di Faccio un casino porterà la sua musica sul palco del Teatro Carlo Felice , questo l’indirizzo: passo Eugenio Montale, 4, 16121, Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato informazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto comunicato da Setlist , queste le canzoni proposte il 14 novembre 2025 al concerto in scena al Palazzo dello Sport di Roma:

Dopo lo spettacolo di Genova, sabato 28 novembre Coez sarà protagonista di un appuntamento live in programma al Teatro Regio di Parma. Infine, il cantautore concluderà la tournée con lo show in scena il 7 dicembre al Teatro Petruzzelli di Bari. Nel giugno del 2025 l’artista ha pubblicato il suo ultimo album 1998, certificato disco d’oro. Tra i suoi lavori più popolari troviamo sicuramente Faccio un casino, certificato con ben sei dischi di platino. Ricordiamo anche il joint album Lovebars con Frah Quintale. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Altalene con Slait, Thasup e Mara Sattei a Ruggine con Mace e Chiello passando per Barceloneta con Carl Brave x Franco126.