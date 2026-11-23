Claudio Baglioni sarà il grandi protagonista della serata del 9 dicembre di IMAGinACTION 2026, il Festival Internazionale dei Videoclip in programma a Ravenna dall'8 al 12 dicembre. Baglioni sarà ospite d’onore al Teatro Alighieri di Ravenna, dove riceverà la prestigiosa Onorificenza Teodorico, riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo alla cultura, alla musica, alla poesia e all’immaginario collettivo italiano e internazionale. E' uno degli appuntamenti più attesi della decima edizione di IMAGinACTION, rassegna prodotta da Raffaella Tommasi per Daimon Film, in collaborazione con il Ministero della Cultura, FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, PMI e le principali case discografiche internazionali, con il sostegno del Comune di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna, di APT Servizi Emilia-Romagna, e della Camera di Commercio Ferrara Ravenna, e con la direzione artistica di Stefano Salvati, tra i più importanti registi italiani di videoclip e commercial.



Autore di capolavori senza tempo come Questo piccolo grande amore, Strada facendo, Avrai, La vita è adesso e Mille giorni di te e di me, Claudio Baglioni ha attraversato oltre cinquant’anni di storia della musica italiana, dando vita a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Un percorso artistico unico, nel quale musica e parole sono diventate poesia, racconto e spettacolo, lasciando un segno profondo nella cultura del nostro Paese. La sua partecipazione rappresenterà il momento culminante della serata del 9 dicembre, con uno speciale talk sul palco che ripercorrerà alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, accompagnato dalla proiezione di videoclip, esibizioni live e filmati rappresentativi del suo universo artistico. Un viaggio tra musica, immagini e parole, perfettamente in linea con la filosofia di IMAGinACTION e con il valore del racconto audiovisivo. A suggellare questo incontro sarà la consegna dell’Onorificenza Teodorico, un riconoscimento di particolare valore storico e simbolico, che Claudio Baglioni alla grande tradizione culturale della città di Ravenna e alle sue celebrazioni più significative.