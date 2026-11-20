A tre anni da Heartland, Fabrizio Coppola torna con Addio Bellezza, singolo che anticipa il nuovo album previsto per il 2027 e inaugura una campagna di crowdfunding. Il cantautore milanese racconta la genesi del brano, il rapporto con Giuliano Dottori e Diego Galeri, il legame tra musica e letteratura e una nuova fase sonora sempre più acustica, sospesa tra la tradizione folk americana e la scrittura italiana

Musicalmente, Addio Bellezza (che potete ascoltare in fondo a questo articolo) prosegue la ricerca di un cantautorato in cui la matrice folk nordamericana incontra la sensibilità melodica italiana. Alla produzione torna Giuliano Dottori, mentre alla batteria compare Diego Galeri, musicista già coinvolto in precedenti collaborazioni con Coppola. Ma il nuovo singolo è soprattutto l'anticipazione di un progetto più ampio: il prossimo album, atteso nel 2027, è nato in modo quasi improvviso nell'estate del 2025, quando in appena due settimane sono comparse una ventina di nuove canzoni. Il disco avrà un'impronta più acustica e cercherà una sorta di territorio immaginario tra Appennino e Appalachi, tra New York e Matera.

Il cantautore milanese, attivo anche come scrittore e speaker radiofonico, parte da un'immagine apparentemente semplice (alcune susine cadute al suolo in un piccolo paese dell'entroterra campano) per trasformarla in una riflessione più ampia, personale e collettiva. Il singolo guarda infatti tanto alla dimensione intima quanto allo stato del mondo, attraversato, secondo Coppola, da "volgarità, violenza, grettezza" e falsità.

L'intervista di Fabrizio Coppola a Sky TG24

A tre anni da Heartland torni con Addio Bellezza. Che cosa è cambiato nel tuo modo di scrivere e di guardare alle canzoni in questo periodo?

Credo che il mio modo di scrivere si stia affinando, mi sembra di essere ancora più in grado di andare diretto alla sostanza delle cose – e io amo le scritture senza troppi fronzoli. Quanto alle canzoni, continuo a pensare che siano una delle forme d’arte più significative e più vilipese nella storia dell’umanità.

Il brano nasce durante un periodo trascorso in un piccolo paese dell’entroterra campano, osservando delle susine cadute e consumate dal sole. Come è diventata quella scena una canzone?

Ah, se sapessi rispondere a questa domanda avrei risolto… Scherzi a parte, è difficile immaginare quali esperienze rispunteranno fuori sottoforma di un verso o di un’immagine, ma senza dubbio il portato simbolico di quei frutti caduti al suolo deve essersi fatto strada dentro di me fino a entrare nel mio lavoro.

Il titolo Addio Bellezza sembra contenere insieme un saluto e una forma di malinconia. Che cosa rappresenta per te quella “bellezza” a cui dire addio?

Non credo di avere una risposta univoca a questa domanda. Di sicuro c’è un riferimento al tempo che passa e alla bellezza che sfiorisce. Ma accanto a questo la canzone parla anche dello stato del mondo, da cui la bellezza sembra definitivamente essere stata scacciata – un assalto perpetrato dalla volgarità, dalla violenza, dalla grettezza, dalla falsità. Quindi la bellezza cui faccio riferimento può essere intesa sia sul piano personale sia su quello sociale e politico in senso lato.

Nel brano convivono folk di matrice nordamericana e una sensibilità molto italiana per la melodia. Quanto è importante per te tenere insieme queste due dimensioni?

Non è una cosa che faccio in maniera ragionata, diciamo che in sintesi rappresenta molto bene il mio approccio alla scrittura e anche i miei ascolti, in particolare quelli degli anni formativi, che ti si installano nel subconscio e lì restano. In generale mi piacciono le strutture non troppo complesse e credo che la melodia sia sempre uno degli elementi chiave per portare l’ascoltatore nel mondo della canzone che si sta proponendo.

A produrre il singolo con te c’è Giuliano Dottori, con cui avevi già lavorato per Heartland. Che cosa vi lega artisticamente e che cosa porta Dottori nel tuo universo musicale?

Giuliano è ormai un vecchio amico e nel corso degli anni come potrai immaginare, oltre a condividere il palco in molte occasioni, ci siamo trovati spesso a riflettere su scrittura, arrangiamenti, produzione. A un certo punto è stato naturale coinvolgerlo nei miei dischi ed è stata una scelta felice.

Nel brano suona la batteria Diego Galeri, storico fondatore dei Timoria. Com’è nata questa collaborazione e che cosa ha aggiunto al suono della canzone?

Diego è un musicista pazzesco che sa entrare nello spirito di ogni canzone. Sono stato molto felice di poterlo coinvolgere di nuovo ed ero curioso di sentirlo al lavoro su questi brani che sono molto poco rock – ovviamente, ha aggiunto il suo tocco personale, ed era proprio ciò che cercavo.

Con Addio Bellezza annunci anche un crowdfunding per finanziare il nuovo album, previsto per il 2027. Perché hai scelto questa strada e che rapporto vuoi costruire con chi ascolta la tua musica?

Perché mi piacciono la dimensione e il significato della produzione collettiva; perché adoro il fatto che il mio lavoro sia nelle mani del pubblico, il cui contributo è decisivo per la realizzazione del disco e la stampa del libro. E poi perché il crowdfunding è anche una specie di reciproca responsabilizzazione, uno scambio di cure e di fiducia tra un artista e il suo pubblico, gesti che mi sembrano un buon antidoto allo stato del mondo.

Hai affiancato alla musica la scrittura, con il romanzo Katana e la raccolta poetica Voli domestici, oltre all’attività radiofonica. Quanto si influenzano oggi, nella tua scrittura, musica, poesia e letteratura?

Non credo di poter distinguere tra le cose ormai, ma diciamo che tutto ciò che mi tocca, che mi colpisce, prima o poi potrà risaltare fuori riassemblato dalla mia sensibilità in una forma o nell’altra. Non saprei dire quanti libri leggo in un anno, quante pagine scrivo, quanti versi, quanti provini di canzoni ho nel mio computer, ma so che sono il risultato di un processo di accumulazione e fruizione di contenuti, che poi passano per la mia sensibilità e tornano fuori in quel modo…

Il tuo cantautorato guarda spesso all’animo umano, alle inquietudini e alla ricerca di un senso. Che cosa ti interessa ancora esplorare dell’essere umano attraverso le canzoni?

Tutto. Siamo esseri complessi e contraddittori quindi molto interessanti. E una delle nostre principali caratteristiche è quella di essere in grado di inventare e raccontare storie. La narrazione fa parte del nostro destino, così come il canto, dal momento che si è sviluppato insieme alla letteratura orale e prima che inventassimo un linguaggio scritto. Quindi io come un ominide agli albori dell’umanità voglio continuare a raccontare e cantare di noi, questa specie così avanzata e sensibile eppure così tragicamente violenta e stupida da portare se stessa sull’orlo della fine.

Il nuovo album è previsto per il 2027: che cosa possiamo aspettarci da questo prossimo capitolo e in che direzione sta andando oggi il tuo folk per “anime inquiete”?

Il prossimo sarà un disco molto speciale. L’ho scritto di getto alla fine dell’agosto del 2025: in due settimane sono comparse sul mio quaderno degli appunti una ventina di canzoni nuove, sbucate fuori all’improvviso dal nulla. In realtà, non credo siano proprio sbucate dal nulla, è più probabile che mi siano state “suggerite” dal luogo in cui avevo trascorso i giorni precedenti: Zungoli, un paesino in provincia di Avellino, dove mi ero esibito per il festival Fragori Nella Mente. Al confine con la Puglia, Zungoli è uno dei tanti nostri paesi in via di spopolamento, e trascorrerci qualche giorno avendo la possibilità di visitarlo in lungo e in largo, incluse alcune abitazioni abbandonate, deve aver lasciato un segno dentro di me – una piccola crepa, da cui sono saltate fuori le canzoni che evidentemente erano chiuse dentro di me e attendevano soltanto uno spiraglio per uscire. Il suono sarà più acustico, sarà un lavoro di folk contemporaneo con un mondo sonoro influenzato dalla grande tradizione americana e una lingua scabra e pietrosa più italiana che mai, a individuare una nuova versione di quello spazio spesso sognato ma di fatto inesistente che giace tra gli Appalachi e l’Appennino, tra l’Atlantico e lo Ionio, tra Nuova York e Matera.