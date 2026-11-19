L’amore illumina è una canzone che porto dentro di me in modo speciale, perché è nata mentre io e mio marito stavamo costruendo la nostra casa e, nello stesso periodo, era appena nato il nostro primo figlio. È un brano che racconta un amore concreto, vissuto ogni giorno, che si costruisce passo dopo passo. Nel video abbiamo voluto rappresentare proprio questo parallelismo, affidandolo a una vera coppia di neosposi. Le riprese si sono svolte interamente all’interno della nostra casa, quella che abbiamo costruito insieme, e al centro della storia c’è un simbolo per me molto dolce: il trenino di legno componibile di nostro figlio, che diventa la metafora di un percorso da costruire e condividere insieme.



All’inizio del video vediamo la coppia alle prese con il montaggio del trenino, intenta a incastrarne i diversi pezzi. Ma sappiamo bene che la vita di coppia non è mai una linea retta: ci sono momenti in cui si fa fatica, in cui si discute e ci si scontra. Nel video abbiamo voluto raccontare anche questo aspetto, mostrando attimi di tensione, come quando uno dei due, sopraffatto dalla rabbia o dalla stanchezza, arriva a lanciare a terra un pezzo del trenino. Perché la verità è che a volte ci si perde. Tra la frenesia delle giornate, le cose non dette, le piccole incomprensioni e i silenzi, può capitare di non sentirsi più, di non vedersi davvero e di rischiare di mandare tutto all’aria per un momento di distanza. È allora che si alzano i muri e diventa necessario mettere da parte il proprio orgoglio per provare a ricostruire ciò che si è incrinato. Poi arriva il ritornello, che racchiude il cuore della canzone "a volte capita di non vedersi più, ma l’amore illumina, l’amore amplifica, l’amore è pratica, perché esisti tu". Per me significa che, nonostante le difficoltà, le tempeste e gli spigoli da smussare, alla fine c’è l’altra persona, con tutto ciò che è. Ed è proprio per questo che vale sempre la pena rimboccarsi le maniche e continuare a costruire insieme.



Nel video questo passaggio prende forma attraverso il riavvicinamento della coppia: dopo il distacco, i due ritrovano il modo di stare insieme e i pezzi del trenino tornano a incastrarsi, fino a ricomporre una struttura completa, pronta a partire per un nuovo viaggio, questa volta rivolto al futuro. In fondo, con questa canzone e con il video ho voluto raccontare una cosa semplice, ma per me fondamentale: l’amore vero non è una favola, ma una scelta quotidiana. È la volontà di esserci, di venirsi incontro e di ricostruire, ogni volta che ce n’è bisogno, quello spazio in cui continuare a camminare insieme.