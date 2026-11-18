Pictures of You è la mostra fotografica in realtà aumentata ideata dal fotografo Henry Ruggeri e da Rebel House, con la collaborazione di Chiara Buratti. La mostra si terrà dal 19 al 22 novembre al Volvo Studio Milano, nell’ambito della Milano Music Week. Il progetto nasce per dare una nuova dimensione alla fotografia: non limitarsi a mostrare un’immagine, ma raccontare ciò che si nasconde dietro quello scatto. La particolarità è l’utilizzo della realtà aumentata: attraverso l’app Notaway, inquadrando le fotografie con lo smartphone, è possibile vedere comparire contenuti video nei quali il giornalista e scrittore Massimo Cotto racconta aneddoti, curiosità e storie legate agli artisti fotografati. Henry racconta che nel 2015, durante il concerto degli AC/DC a Imola, Massimo Cotto gli propose di realizzare un progetto insieme. Racconta inoltre che Pictures of You ha preso forma successivamente, con il coinvolgimento di Mattia Priori di Rebel House e la creazione dell'app per la realtà aumentata.



“Pictures of You viene alla luce nel 2024 -racconta Chiara Buratti- dall’incontro e dal genio di due menti folli: Henry Ruggeri e Massimo Cotto. Padri e custodi di due forme di narrazione tanto diverse quanto simili tra loro: quella per immagini e quella legata alla parola. Attraverso la tecnologia Notaway, queste due forme d’arte prendono vita in maniera esponenziale. Oggi Pictures of You è questo: una mostra che vuole raccontare, attraverso immagini e aneddoti, un frammento di vita delle grandi rockstar ritratte negli scatti, ma anche molto di più. È una rete di relazioni, un linguaggio artistico che prende forma ogni volta in maniera nuova e unica, un collettivo di teste che ha sempre nuove idee, uno svelamento della verità che si cela dietro ogni artista e, infine, un modo delicato e autentico per ricordare Massimo senza malinconia, ma con la voglia di stimolare nuova arte e nuovi incontri. Questa nuova versione di Pictures of You al Volvo Studio presenta alcune novità rispetto

alle mostre precedenti: sei scatti inediti, tra cui uno di Bruce Springsteen, ritratto a San Siro lo scorso anno. Perché le mostre evolvono proprio come gli artisti raffigurati.”