ANote Music, marketplace europeo con sede in Lussemburgo e cofondato dagli imprenditori italiani Marzio F. Schena e Matteo Cernuschi, annuncia oggi l’apertura dell’asta dedicata al catalogo musicale di Edoardo Vianello, uno dei nomi e delle voci più riconoscibili della musica italiana. L’artista ha ceduto il proprio catalogo musicale ad ANote Rights Management, società del gruppo ANote, nel novembre 2026 avvalendosi del supporto di KPMG Advisory, con un team composto da Lorenzo Zini, Director, e Andrew Langford, Associate. Il repertorio arriva ora sul mercato di ANote Music, dove viene messa all’asta una quota delle royalties autoriali generate dalle opere incluse.



Attraverso la piattaforma, gli utenti possono acquistare una o più quote, ciascuna delle quali attribuisce il diritto a ricevere una parte delle royalties autoriali del catalogo. I proventi derivano dagli utilizzi delle composizioni, tra cui streaming, passaggi radiofonici e televisivi, esecuzioni dal vivo e impieghi in produzioni audiovisive come film e spot pubblicitari.



Il catalogo riunisce alcuni dei brani che hanno definito il suono dell’Italia degli anni Sessanta: “Abbronzatissima”, “I Watussi”, “Guarda come dondolo”, “Il capello” e “Pinne, fucile ed occhiali”. Accanto ai successi interpretati da Vianello, comprende composizioni scritte per altri protagonisti della musica italiana, tra cui “La partita di pallone” e “Sul cucuzzolo” di Rita Pavone. Un repertorio che testimonia il contributo di Vianello sia come interprete sia come autore, in una carriera da oltre 64 milioni di dischi venduti. Le sue canzoni continuano a raggiungere e influenzare nuove generazioni di artisti e ascoltatori attraverso campionamenti e citazioni musicali: “Abbronzatissima” in “Sotto i raggi del sole” di Brusco, “Il capello” nel doppio platino “Finimondo” di M¥SS KETA e “I Watussi” in “Frutta malinconia” di Francesco Gabbani.



Edoardo Vianello commenta: "Queste canzoni mi hanno accompagnato lungo tutta la carriera e sono entrate nella vita di tante persone. Ho scelto ANote Music perché il suo modello inclusivo rappresenta un’apertura all’innovazione in un settore che si è sempre evoluto insieme alla tecnologia". Marzio F. Schena, CEO e cofondatore di ANote Music, spiega che "accogliere il catalogo di Edoardo Vianello significa portare su ANote Music una parte della storia della musica italiana. La sua scelta rende questo annuncio particolarmente significativo: una figura così riconoscibile sceglie un modello che consente anche ai singoli utenti di partecipare alla cessione. Da oggi, chiunque potrà partecipare all’asta e ricevere una parte delle royalties del catalogo. Un’apertura che coinvolge sia chi è cresciuto con queste canzoni sia chi le ha scoperte fuori dall’Italia".

L’asta è aperta da oggi su ANote Music : per partecipare occorre creare un account su ANote Music, completare la verifica del profilo e caricare l’importo necessario per la propria offerta. Dalla pagina del catalogo è quindi possibile consultare le opere e le condizioni dell’asta, scegliere il numero di quote desiderate e indicare il prezzo offerto per ciascuna quota. Le informazioni complete sui diritti alle royalties offerti e sulle condizioni dell’asta sono disponibili sulla piattaforma ANote Music all’indirizzo https://app.anotemusic.com .