I festival e i top DJ si preparano alla stagione in alta quota

È un fenomeno che interessa destinazioni differenti, dalla Svizzera alla Francia fino all'Austria e che vede nella musica e nei top DJ uno strumento di promozione territoriale

Dalle prime settimane di novembre fino ad aprile, le montagne europee stanno

ampliando il proprio calendario di appuntamenti. Accanto allo sci e alle tradizionali attività invernali, i festival di musica elettronica rappresentano una nuova opportunità per richiamare visitatori, coinvolgere le attività commerciali e rendere le località alpine attrattive anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza turistica. È un fenomeno che interessa destinazioni differenti, dalla Svizzera alla Francia e all'Austria, e che vede nella musica e nei top DJ uno strumento di promozione territoriale. I festival non si limitano infatti a richiamare il pubblico per qualche ora: possono coinvolgere strutture ricettive, ristoranti, impianti di risalita e servizi turistici, contribuendo a diversificare l'offerta delle località ospitanti.



Un esempio paradigmatico in questo senso è costituito dal Polaris Festival, che

torna a Verbier, nel Canton Vallese, per l'undicesima edizione. Nato nel 2015 a circa

2.200 metri di altitudine, il festival si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 e venerdì 27 e

sabato 28 novembre 2026. La scelta del periodo è significativa: l'appuntamento

precede l'entrata nel vivo della stagione sciistica e porta visitatori nella località

svizzera già nelle ultime settimane dell'autunno. L'edizione 2026 comprende quattro serate. Venerdì 20 novembre è previsto il debutto svizzero di Glitterbox, il format nato a Ibiza nel 2014, con Armand Van Helden, Horse Meat Disco e Jayda G. Sabato 21 il programma riunisce Mad Mike Banks e A Guy Called Gerald, per la prima volta

insieme in Svizzera, e propone Carl Craig b2b Moodymann. Il secondo weekend

guarda invece alla scena berlinese con Dixon b2b Jimi Jules e Reznik (Keinemusik),

mentre sabato 28 novembre mette in relazione tre generazioni della techno con

Chris Liebing, Deetron, Charlotte de Witte, Inox Traxx e UFO95. Ad arricchire il tutto,

Dragon-O, la scultura luminosa realizzata da LedPulse, arriva per la prima volta in

Svizzera. Dal 22 al 26 novembre 2026, presso l’Espace Saint-Marc a Verbier,

l'installazione sarà al centro di una mostra aperta a tutte le età e diventerà il fulcro di

ORGANYSMO, una performance audiovisiva di tre ore in programma giovedì 26

novembre 2026.



Il calendario europeo dei festival in alta quota prosegue a dicembre con Rise Festival, a Les Deux Alpes, in Francia, da sabato 5 a sabato 12, e Rave on Snow, a Saalbach-Hinterglemm, in Austria, da giovedì 10 a domenica 13. A marzo sono in programma Snowboxx, ad Avoriaz, in Francia, da sabato 13 a sabato 20, e Tomorrowland Winter, ad Alpe d'Huez, sempre in Francia, da sabato 20 a sabato 27. La distribuzione degli appuntamenti mostra come la musica possa contribuire a estendere la stagione turistica e a diversificare il pubblico delle località alpine. Non si tratta di sostituire lo sci, ma di affiancargli nuove occasioni di frequentazione. Per i territori montani, la sfida è riuscire a trasformare questi appuntamenti in una componente stabile dell'offerta turistica, mantenendo un equilibrio tra grandi manifestazioni internazionali, attività economiche locali e sostenibilità dei flussi di visitatori.