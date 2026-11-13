Blue in concerto a Milano al Forum di Assago, la possibile scaletta

La boy band britannica arriva in Italia con il tour che festeggia i 25 anni di carriera, per due serate all’Unipol Forum di Assago, il 13 e il 14 novembre. In scaletta ci sono i grandi successi dei primi anni Duemila, i brani più recenti e qualche cover. Ecco cosa aspettarsi

I Blu arrivano in Italia con il tour che festeggia i 25 anni di carriera, per due serate all’Unipol Forum di Assago, venerdì 13 e sabato 14 novembre.

Due serate all’Unipol Forum

Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe portano a Milano il The 25th Anniversary Tour, con due concerti all’Unipol Forum di Assago. Entrambi gli spettacoli iniziano alle 21. Il Forum si raggiunge facilmente con la metropolitana M2, scendendo alla fermata Assago Milanofiori Forum. Per i fan italiani è un appuntamento speciale: il gruppo ha sempre avuto un legame forte con il nostro Paese, dove brani come Breathe Easy e One Love sono stati tra i tormentoni radiofonici di inizio millennio.

Un tour per festeggiare 25 anni insieme

Il quartetto londinese ha esordito nel 2001 e, in pochi anni, è diventato una delle boy band più amate d’Europa, grazie alle sue ballate romantiche e ai pezzi dal sound R&B. Il tour ripercorre tutte le tappe di questa storia: dai brani dei primi tre album, All Rise, One Love e Guilty, fino alle canzoni pubblicate dopo la reunion. Nelle date britanniche della primavera i Blue hanno presentato dal vivo anche alcuni pezzi recenti. Tra questi c’è Flowers - chem ad aprile ad Aldershot, è stato eseguito per la prima volta sul palco quando era ancora inedito - insieme ad All About Us. Non mancano gli omaggi ad altri artisti: la versione di Sorry Seems to Be the Hardest Word di Elton John, che i Blue incisero proprio con lui, e un classico di Stevie Wonder.