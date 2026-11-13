Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Blue in concerto a Milano al Forum di Assago, la possibile scaletta

Musica
©Getty

La boy band britannica arriva in Italia con il tour che festeggia i 25 anni di carriera, per due serate all’Unipol Forum di Assago, il 13 e il 14 novembre. In scaletta ci sono i grandi successi dei primi anni Duemila, i brani più recenti e qualche cover. Ecco cosa aspettarsi

 

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

I Blu arrivano in Italia con il tour che festeggia i 25 anni di carriera, per due serate all’Unipol Forum di Assago, venerdì 13 e sabato 14 novembre

Due serate all’Unipol Forum

Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe portano a Milano il The 25th Anniversary Tour, con due concerti all’Unipol Forum di Assago. Entrambi gli spettacoli iniziano alle 21. Il Forum si raggiunge facilmente con la metropolitana M2, scendendo alla fermata Assago Milanofiori Forum. Per i fan italiani è un appuntamento speciale: il gruppo ha sempre avuto un legame forte con il nostro Paese, dove brani come Breathe Easy e One Love sono stati tra i tormentoni radiofonici di inizio millennio. 

Un tour per festeggiare 25 anni insieme

Il quartetto londinese ha esordito nel 2001 e, in pochi anni, è diventato una delle boy band più amate d’Europa, grazie alle sue ballate romantiche e ai pezzi dal sound R&B. Il tour ripercorre tutte le tappe di questa storia: dai brani dei primi tre album, All Rise, One Love e Guilty, fino alle canzoni pubblicate dopo la reunion. Nelle date britanniche della primavera i Blue hanno presentato dal vivo anche alcuni pezzi recenti. Tra questi c’è Flowers - chem ad aprile ad Aldershot, è stato eseguito per la prima volta sul palco quando era ancora inedito - insieme ad All About Us. Non mancano gli omaggi ad altri artisti: la versione di Sorry Seems to Be the Hardest Word di Elton John, che i Blue incisero proprio con lui, e un classico di Stevie Wonder.

La possibile scaletta

Le canzoni dei concerti di Milano non sono ancora note. Per farsi un’idea si può guardare la serata del 20 aprile 2026 al Bristol Beacon, una delle tappe inglesi dello stesso tour: 

One Last Time

Fly By

Souls of The Underground / All Rise

Alive / Bubblin’

The Vow

Sorry Seems to Be the Hardest Word (cover di Elton John)

Guilty

Breathe Easy

Flowers

U Make Me Wanna

Beautiful Spiritual

Haven’t Found You Yet

If You Come Back

Best in Me

All About Us

Neon Honey / Dance With Me / Too Close

Signed, Sealed, Delivered I’m Yours (cover di Stevie Wonder)

The Day the Earth Stood Still

One Love

Curtain Falls

Approfondimento

Pitbull in concerto a Milano, sold out l'unica data nel nostro paese del tour "I'M BACK"

Spettacolo: Ultime notizie

Claudio Baglioni, è uscito il singolo Che notte è questa!

Musica

Dopo l’anteprima a sorpresa e in esclusiva per il pubblico dei sette straordinari concerti che...

X Factor 2026, chi sono gli eliminati finora. FOTO

TV Show sky uno

Tra ballottaggi e triple eliminazioni, gli eliminati di X Factor 2026 sono Alice Fregoso,...

18 foto

Ridley Scott non ritirerà di persona l'Oscar alla carriera

Cinema

Il regista britannico ha registrato un messaggio di ringraziamento per il premio che sarà...

Brunori Sas, il testo del singolo Il rumore delle cose nuove

Musica

Il cantautore calabrese ha co-scritto con Riccardo Senigallia la canzone che fa parte della...

Fantansanremo, cambia tutto: le nuove regole

Musica

Il gioco più amato del Festival si prepara all’edizione 2027 e cambia diverse regole per...

Spettacolo: Per te