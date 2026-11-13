Il gruppo inglese torna con il quinto album in studio, in uscita il 13 novembre 2026. Ad accompagnarlo è il singolo Ten Over Ten. E a novembre il duo britannico sarà protagonista di un tour di sette date nel Regno Unito Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo una pausa iniziata in seguito all'uscita del 2023, i Royal Blood tornano con un nuovo progetto discografico. Il duo formato da Mike Kerr e Ben Thatcher pubblica oggi, venerdì il 13 novembre 2026, il disco Dead Company, quinto album in studio della band e raccolta di dieci brani realizzata con l'obiettivo di riportare il loro sound alla sua essenza. I due musicisti sono tornati in studio nel 2025 senza fissare scadenze precise, lavorando al disco in totale autonomia. Kerr e Thatcher hanno curato anche la produzione, puntando su un risultato diretto, fisico e essenziale, pensato per restituire l'energia che caratterizza i loro concerti.

Il nuovo singolo Ten Over Ten Ad anticipare l'album è Ten Over Ten, brano dal carattere energico costruito su riff pesanti e atmosfere riconducibili al desert rock. La canzone nasce anche da un'esperienza personale di Mike Kerr: il ritmo incalzante e il tema della resistenza fisica sono infatti legati al suo allenamento per una maratona. Il singolo riflette così l'idea di perseveranza e di superamento dei propri limiti. Dopo aver rallentato il proprio percorso per alcuni anni, i Royal Blood hanno concepito il nuovo album pensando soprattutto alla dimensione dal vivo e alla possibilità di portare le nuove canzoni sul palco. Approfondimento Steven Wilson: "Requiem For A Village non è solo un album, ma un dono"

Sette concerti nel Regno Unito Per accompagnare l'uscita di Dead Company, i Royal Blood partiranno a fine novembre per un tour di sette date nel Regno Unito. Il primo appuntamento è fissato per il 24 novembre al Prospect Building di Bristol. Il giorno successivo il duo sarà alla O2 City Hall di Newcastle, mentre il 27 novembre è previsto il concerto all'O2 Apollo di Manchester. Il 28 novembre i Royal Blood si esibiranno al Barrowland di Glasgow. Il tour proseguirà a dicembre con le date del 2 dicembre alla Civic Hall di Wolverhampton e del 3 dicembre all'Olympia The Grand Hall di Londra. La tournée si concluderà il 4 dicembre al Brighton Centre. La prevendita dei biglietti è prevista dal 19 agosto, mentre la vendita generale partirà il 21 agosto. Approfondimento The Molotovs: "In tour da sempre. Paul Weller ci ha dato dei consigli"

La carriera dei Royal Blood I Royal Blood sono emersi sulla scena musicale dodici anni fa, imponendosi rapidamente nel panorama del rock contemporaneo. Nel corso della loro carriera hanno ottenuto quattro album consecutivi al primo posto della classifica britannica e venduto oltre un milione di dischi nel mondo. Il duo è diventato così uno dei protagonisti della nuova stagione del rock basato sulle chitarre, costruendo il proprio successo attraverso un sound essenziale e fortemente legato alla dimensione live. Approfondimento The Strokes hanno ancora molto da dire. La recensione del concerto