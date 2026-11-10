Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

The Molotovs: "Paul Weller ci ha detto di pensare sempre in grande. E di farci pagare"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Foto di Oliver Bromidge

Il ritorno in Italia, per tre date dal vivo. Il nuovo album, in arrivo ad aprile 2027. La musica e il processo creativo, il ruolo della mamma e le parole di Paul Weller. Ma anche il tour costante e continuo che vivono da anni, e che ha dato loro un allenamento importante per continuare a suonare in tutto il mondo: abbiamo incontrato Matt e Issey Cartlidge, ovvero The Molotovs. Che ci hanno confermato che il punk no, non è morto proprio per nulla. L’intervista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ