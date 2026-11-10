Il ritorno in Italia, per tre date dal vivo. Il nuovo album, in arrivo ad aprile 2027. La musica e il processo creativo, il ruolo della mamma e le parole di Paul Weller. Ma anche il tour costante e continuo che vivono da anni, e che ha dato loro un allenamento importante per continuare a suonare in tutto il mondo: abbiamo incontrato Matt e Issey Cartlidge, ovvero The Molotovs. Che ci hanno confermato che il punk no, non è morto proprio per nulla. L’intervista