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Spettacolo

Steven Wilson: "Requiem For A Village è un dono. Ha tutto, ma non un’etichetta"

Valentina Clemente

Valentina Clemente

Un disco cupo, che racconta i tempi che stiamo vivendo. Musica che può sembrare strana al primo ascolto, ma che nasconde tante storie se le si scopre, ascolto dopo ascolto. Il valore del tempo, della possibilità di dedicarsi a progetti in cui credere, sempre. E la voglia di lasciare qualcosa che sia sempre nuova, con sfumature che ogni ascoltatore può toccare con mano: abbiamo incontrato Steven Wilson, che ha raccontato il nuovo album "Requiem For A Village". L’intervista

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