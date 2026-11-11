Il gruppo pop punk statunitense torna con il nuovo singolo ACES, il primo brano originale in oltre tre anni, e annunciano il più grande tour mondiale della loro carriera. Il Twilight of the Punks Tour partirà a maggio 2027 dall'Europa e arriverà anche in Italia: la band sarà in concerto all'Unipol Forum di Milano il 21 maggio Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

I Fall Out Boy tornano sulla scena con nuova musica e un grande tour mondiale. La band statunitense ha annunciato il Twilight of the Punks Tour 2027, una tournée destinata a diventare la più imponente della loro carriera, e lo ha fatto accompagnando l'annuncio con ACES, il nuovo singolo che segna il ritorno della formazione dopo oltre tre anni senza una nuova canzone originale. Il tour comprenderà 36 date tra Europa, Regno Unito e Nord America e prenderà il via il 17 maggio 2027 alla O2 Arena di Praga. Dopo 15 concerti europei e britannici, il gruppo si sposterà in Nord America per una seconda parte della tournée, con numerosi appuntamenti negli stadi.

Fall Out Boy, il nuovo singolo ACES ACES rappresenta il primo singolo originale dei Fall Out Boy da oltre tre anni. Il brano è prodotto e mixato da Neil Avron, collaboratore di lunga data della band, e recupera l'energia, i ritornelli e l'attitudine che hanno caratterizzato gli esordi del gruppo, con un evidente richiamo alla stagione che ha contribuito a trasformarlo in una delle formazioni più importanti del pop-punk. Il singolo arriva nell'anno in cui i Fall Out Boy festeggiano 25 anni dalla nascita della band e inaugura una nuova fase del loro percorso. Insieme alla canzone è stato pubblicato anche il video ufficiale, diretto da Brendan Walter. Approfondimento Fall Out Boy emo al cubo: stampano vinili con dentro le loro lacrime

Fall Out Boy in concerto a Milano il 21 maggio 2027 Tra le date europee del Twilight of the Punks Tour c'è anche l'Italia. I Fall Out Boy saranno in concerto venerdì 21 maggio 2027 all'Unipol Forum di Milano, una delle tappe della prima parte della tournée europea. La data milanese arriverà pochi giorni dopo l'apertura del tour a Praga e sarà preceduta dal concerto di Budapest del 19 maggio. Dopo Milano, la band proseguirà il viaggio verso Madrid, Lione, Bruxelles, Mönchengladbach, Glasgow, Dublino, Manchester, Londra, Amsterdam, Parigi, Berlino e Łódź. Per tutte le date europee e britanniche sono annunciati come ospiti speciali gli A Day To Remember e i Neck Deep. La prevendita per le date europee e britanniche partirà l'11 novembre alle 12, ora locale, mentre la vendita generale è prevista dal 12 novembre alle 12 per la maggior parte degli appuntamenti. Per l'Italia sono inoltre previste modalità di accesso alla prevendita Mastercard. Approfondimento Demi Lovato, il nuovo singolo è Substance e vira verso il Pop-Punk

Il più grande tour della loro carriera Il Twilight of the Punks Tour porterà i Fall Out Boy in 11 Paesi, prima in arene e stadi europei e britannici e successivamente nei grandi impianti del Nord America. La parte americana partirà il 13 luglio da Arlington, in Texas, e terminerà il 26 agosto a Portland. Tra gli appuntamenti più importanti figurano concerti al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, al Soldier Field di Chicago, al Fenway Park di Boston, al Citi Field di New York e al Dodger Stadium di Los Angeles. In Nord America la formazione sarà accompagnata principalmente da The Offspring, Good Charlotte e The Story So Far. Approfondimento L'album Ramones compie 50 anni: il Punk esce dall'adolescenza

Una nuova fase dopo So Much (For) Stardust Il ritorno con ACES arriva dopo So Much (For) Stardust, ottavo album in studio dei Fall Out Boy, pubblicato nel marzo 2023. Il disco aveva debuttato al primo posto della classifica Rock Album e aveva segnato il ritorno della band con un nuovo album dopo oltre cinque anni. Il gruppo di Chicago, formato da Patrick Stump, Pete Wentz, Joe Trohman e Andy Hurley, aveva accompagnato l'uscita dell'album con il tour So Much For (Tour) Dust, proseguito anche in Europa e nel Regno Unito. Ora, con ACES e il nuovo tour mondiale, i Fall Out Boy aprono un nuovo capitolo della loro storia, tornando a puntare sulla dimensione dal vivo e su un repertorio che negli anni li ha portati dai circuiti del pop-punk ai grandi stadi internazionali. Approfondimento Punkrocker nei titoli di coda di Superman: il punk della gentilezza