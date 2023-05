Fall Out Boy emo al cubo: stampano vinili con dentro le loro lacrime

Il quartetto di Chicago si è inventato un nuovo formato in vinile chiamato crynyl, utilizzato dalla band per dare alle stampe 50 copie del loro ultimo album, intitolato “So Much (For) Stardust”. “Ogni crynyl contiene delle vere lacrime degli artisti”, si legge sul sito web dedicato a questa bizzarra uscita discografica. “Potrebbe essere l’uscita emo più emo della storia dei formati fisici”, scrive a giusta ragione il magazine Rolling Stone

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



I Fall Out Boy si sono inventati un nuovo formato vinile chiamato crynyl, utilizzato per dare alle stampe 50 copie del loro ultimo album, intitolato So Much (For) Stardust.



“Ogni crynyl contiene delle vere lacrime degli artisti”, si legge sul sito web dedicato a questa bizzarra uscita discografica. “Potrebbe essere l’uscita emo più emo della storia dei formati fisici”, scrive a giusta ragione il magazine Rolling Stone in queste ore.

RS intitola l’articolo proprio in questa maniera: Cosa c’è di più emo di un vinile con dentro delle vere lacrime piante da una band? Domanda retorica, ma noi rispondiamo comunque: niente al mondo potrebbe risultare più emo.

E per chi non avesse ben presente a cosa ci si riferisce con l'etichetta di "emo", sappia che si tratta di un tipo di rock nato negli Stati Uniti a metà degli anni Ottanta nell'ambito della musica punk e hard rock, caratterizzato però da sonorità più melodiche e molto meno aggressive rispetto ai sopracitati generi musicali.



In fondo a questo articolo potete guardare il video con cui i Fall Out Boy annunciano questa uscita davvero unica nel suo genere.