Kate Bush, 40 anni fa usciva The Whole Story con i suoi primi successi

Il 10 novembre 1986 usciva The Whole Story, la prima raccolta di Kate Bush e il suo primo greatest hits pubblicato a livello mondiale. L'album riunisce 12 brani, tra cui 11 singoli, una nuova versione vocale di Wuthering Heights e l'inedito Experiment IV. Quarant'anni dopo, resta il suo album più venduto Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il 10 novembre 1986, esattamente quarant'anni fa, Kate Bush pubblicava The Whole Story, la sua prima compilation e il suo primo greatest hits a livello mondiale. L'album raccoglieva 12 brani scelti dal catalogo della cantautrice britannica, ripercorrendo i primi anni della sua carriera attraverso alcuni dei suoi brani più rappresentativi. Pubblicato da EMI, il disco raggiunse il primo posto della classifica britannica degli album, diventando il terzo numero uno di Bush nel Regno Unito. Nel tempo è diventato il suo album più venduto, ottenendo anche la certificazione quadruplo platino nel Regno Unito.

Dai primi successi a Hounds of Love The Whole Story attraversa cinque album in studio: The Kick Inside, Lionheart, Never for Ever, The Dreaming e Hounds of Love. La raccolta permette così di seguire l'evoluzione di Bush, dagli esordi del 1978 fino alla fase più sperimentale e ambiziosa della metà degli anni Ottanta. Nella compilation sono presenti 11 singoli della cantautrice. Tra questi Wuthering Heights, Wow, Army Dreamers, Babooshka, Hounds of Love e Running Up That Hill. Il disco fu prodotto da Kate Bush insieme a Jon Kelly e Andrew Powell, con un suono che mette in relazione periodi diversi della sua produzione musicale. Approfondimento Kate Bush, 40 anni fa usciva il disco The Whole Story

La nuova versione di Wuthering Heights Ad aprire l'album è Wuthering Heights, il brano che aveva portato Bush al primo posto della classifica britannica dei singoli nel 1978. Per The Whole Story la cantautrice scelse una nuova registrazione della parte vocale, realizzata sulla base della versione originale. Anche The Man with the Child in His Eyes compare nella raccolta con una scelta precisa: non viene utilizzato il mix del singolo, ma la versione presente sull'album The Kick Inside. Approfondimento Kate Bush, Running Up That Hill 1° su iTunes grazie a Stranger Things

Experiment IV, l'inedito della raccolta L'unico brano completamente nuovo presente nella compilation è Experiment IV, pubblicato come singolo il 27 ottobre 1986, appena tre settimane prima dell'uscita di The Whole Story. Il brano entrò nella Top 30 britannica. La sua presenza rende la raccolta qualcosa di più di una semplice retrospettiva: accanto alle registrazioni che ripercorrono la carriera precedente, Bush inserisce infatti una nuova composizione. La tracklist comprende Wuthering Heights (New Vocal), Cloudbusting, The Man with the Child in His Eyes, Breathing, Wow, Hounds of Love, Running Up That Hill, Army Dreamers, Sat in Your Lap, Experiment IV, The Dreaming e Babooshka. La durata complessiva è di 48 minuti e 53 secondi. Approfondimento UK, Wuthering Heights Day: centinaia in rosso ballano come Kate Bush

Dal The Dreaming a Hounds of Love Nel percorso della raccolta trova spazio anche The Dreaming, album del 1982 che aveva rappresentato una svolta nella produzione di Bush, con una maggiore componente sperimentale e arrangiamenti più complessi. Tre anni dopo, Hounds of Love aveva portato quella ricerca in una dimensione di grande successo commerciale, con brani come Running Up That Hill e Cloudbusting. The Whole Story accosta queste diverse fasi e restituisce in un unico disco l'evoluzione della scrittura e della produzione dell'artista. Approfondimento Rock and Roll Hall of Fame 2023, tutti gli artisti eletti. FOTO

Anche una raccolta di video L'uscita dell'album fu accompagnata da una raccolta video omonima, pubblicata contemporaneamente in VHS, Betamax e LaserDisc. Il progetto comprendeva i film promozionali dei brani presenti nella compilation e aggiungeva anche The Big Sky. Per Wuthering Heights venne utilizzato il filmato originale del 1978, quindi non la nuova versione vocale presente nell'album. Wow, invece, ebbe un nuovo video promozionale realizzato appositamente per la raccolta. La raccolta video ricevette successivamente una candidatura ai Grammy Awards del 1988 nella categoria Best Concept Music Video. Il ritorno in classifica Il successo di The Whole Story si è esteso ben oltre la sua pubblicazione originale. Nel 2014, durante la residenza londinese Before the Dawn all'Hammersmith Apollo, l'album tornò nella Top 10 britannica, raggiungendo l'ottavo posto. La serie di concerti rappresentò il ritorno di Kate Bush dal vivo dopo 35 anni. Nel 2022, la nuova popolarità di Running Up That Hill, rilanciata dal suo utilizzo nella serie Stranger Things, riportò l'attenzione internazionale sul catalogo della cantautrice. Anche The Whole Story tornò così nelle classifiche, arrivando al numero 17 nel Regno Unito. Approfondimento Cime tempestose, Margot Robbie danza sul set come Kate Bush. VIDEO