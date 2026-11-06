VENEZIA SOUNDS 2026, donati duecentomila euro a Fondazione Humanitas

Venezia Sounds, la Fondazione Giancarlo Ligabue e Medicine Rocks hanno consegnato il ricavato per sostenere la ricerca oncologica: 200.000 euro complessivi donati a Fondazione Humanitas per la Ricerca e a VIMM di Padova a supporto degli studi sulle immunoterapie e delle indagini molecolari nel campo delle malattie neurodegenerative

Promessa mantenuta: il ricavato di venezia Sounds va alla ricerca

Venezia Sounds, promessa fatta e mantenuta: dopo il concerto benefico che il 24 ottobre scorso alla Tese dell’Arsenale ha fatto entusiasmare pubblico e artisti, la Fondazione Giancarlo Ligabue e Medicine Rocks hanno consegnato il ricavato per sostenere la ricerca oncologica: 200.000 euro a Fondazione Humanitas per la Ricerca e a VIMM di Padova a supporto degli studi sulle immunoterapie, condotte dal professor Antonio Sica Responsabile del Laboratorio di Immunologia Molecolare dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, e delle indagini molecolari nel campo delle malattie neurodegenerative sviluppate dalla prof.ssa Cecilia Laterza alla guida del Translational brain engineering Lab di VIMM.

Un risultato eclatante che - confermando le speranze espresse mesi fa dai promotori - porta ad un aumento consistente della raccolta fondi e relativa donazione (lo scorso anno di 158.000 euro) regalando nel contempo a Venezia un momento di grande spettacolo e forte coinvolgimento emotivo, ormai un appuntamento imperdibile, sold out anche quest’anno.

Le dichiarazioni di Inti Ligabue, Presidente della Fondazione Giancarlo Ligabue

“Come ho detto più volte, il cuore muove le montagne, - commenta Inti Ligabue presidente della Fondazione Giancarlo Ligabue – e questo vale a maggior ragione per Venezia Sounds, che ha saputo trasformare la musica in un veicolo potente, consapevoli che la ricerca scientifica sia tra i valori fondamentali per il progresso di un Paese e di una società. In questi anni abbiamo visto crescere la voglia di esserci, il sostegno di un’intera città, la consapevolezza che insieme, in una rete solidale, si possano moltiplicare i risultati e che arte, etica e impresa possono convivere. Siamo felici di averci creduto fino in fondo. Con il risultato di quest’anno in quattro edizioni, contando anche il pionieristica concerto del 2019, abbiamo raccolto e destinato alla ricerca complessivamente 500.000 euro, creando un evento che sa essere, al tempo stesso, internazionale e venezianissimo”.