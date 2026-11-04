Maestro Shi Wule racconta la "sua" Symphony Orchestra



La WuLe Symphony Orchestra è nata dal mio desiderio di promuovere la pace nel mondo. Siamo nati per la pace e portiamo avanti le nostre tournée per la pace. Credo che i conflitti siano terribili e che la pace sia estremamente preziosa. Attraverso la musica desideriamo trasmettere al mondo un messaggio di bontà, amore e pace. Ho sempre ritenuto che la musica non debba limitarsi alla conoscenza teorica o alla dimostrazione delle capacità tecniche, ma debba soprattutto esprimere la dimensione spirituale dell’essere umano. La musica e la pratica Chan sono entrambe profondamente legate al nostro mondo interiore. Nella WuLe Symphony Orchestra non ci concentriamo soltanto sulla preparazione musicale, ma attribuiamo grande importanza allo sviluppo della sensibilità e della comprensione spirituale attraverso la musica. Sottolineiamo costantemente il valore dell’onestà, della semplicità, della bontà, dell’amore e della pace interiore. La musica è una forma di espressione, uno strumento attraverso il quale desideriamo trasmettere questi valori. Durante i nostri spettacoli integriamo anche il linguaggio del corpo, affinché l’unione tra musica e movimento permetta al pubblico di percepire più profondamente il messaggio spirituale dell’orchestra, andando oltre la semplice esecuzione musicale. Le differenze culturali possono comportare visioni e sensibilità diverse, ma la musica rappresenta una forma di comunicazione più diretta, semplice ed efficace. È per questo che ho scelto la musica come ponte tra le culture. Attraverso questa tournée europea desideriamo favorire la comprensione reciproca e l’amicizia tra popoli di Paesi diversi, permettendo ai valori di bontà, amore e pace di superare le barriere linguistiche e culturali. Per il futuro, speriamo di ricevere un sostegno sempre maggiore, così da poter continuare a organizzare tournée musicali e iniziative di scambio culturale. Il nostro desiderio è che l’ideale della pace nel mondo possa radicarsi profondamente nel cuore delle persone, soprattutto delle giovani generazioni. La pace non dovrebbe essere soltanto uno slogan, ma un valore da coltivare e mettere in pratica nella vita quotidiana.