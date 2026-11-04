La voce principale delle Taylor Red, il trio country formato da tre sorelle gemelle, è morta il 28 settembre dopo una lunga malattia. A darne notizia sono state lunedì le sorelle Nika e Natalie, con un video sui social

Il mondo del country americano piange Nicole Taylor, cantante delle Taylor Red, morta a 35 anni per un tumore al seno.

La notizia è arrivata solamente nei giorni scorsi, oltre un mese dopo il decesso, avvenuto il 28 settembre. A comunicarla sono state le sorelle Nika e Natalie, che con lei formavano il gruppo, in un video pubblicato su TikTok lunedì 2 novembre. La famiglia ha fatto sapere di aver già celebrato un funerale privato. Chi vuole ricordare la cantante può fare una donazione a una delle associazioni benefiche che le stavano a cuore.

Nicole Taylor, la malattia scoperta nel 2022

Nicole aveva scoperto di avere un tumore al seno al terzo stadio nel 2022, un anno dopo il successo del gruppo sui social. Quello che sembrava solo un piccolo nodulo, si è poi rivelato una forma di tumore molto aggressiva. All’inizio le cure avevano funzionato, e la malattia sembrava scomparsa. Circa nove mesi dopo, però, il cancro si è ripresentato al quarto stadio, e i medici le avevano dato più o meno tre mesi di vita.

Nel video Natalie ha ricordato come la sorella aveva reagito alla diagnosi: “Quando l’ha scoperto, le sue parole sono state: ‘Dio userà tutto questo per la Sua gloria’”. Ha anche raccontato lo spirito con cui Nicole ha affrontato le cure: “L’ha combattuto senza paura e diceva: ‘Non vivremo nel terrore durante tutto questo’. Faceva perfino CrossFit mentre era in chemioterapia”.

Le parole delle sorelle Nika e Natalie

Il messaggio delle sorelle è breve, e pieno di commozione. “Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare la scomparsa di nostra sorella Nicole Taylor”, ha detto Nika. “Pensavamo davvero che sarebbe guarita qui sulla Terra, ma adesso è guarita in paradiso”. Nicole, infatti, aveva più volte ripetuto di aver trovato la forza per andare avanti nella fede, oltre che nell’aiuto dei medici che l’hanno seguita.