Paolo Conte dottore honoris causa all'università Piemonte Orientale

La cerimonia si terrà venerdì 27 novembre nell'aula magna del Polo Universitario Scientifico di Viale Teresa Michel 11 ad Alessandria
Un nuovo riconoscimento per Paolo Conte, che venerdì 27 novembre riceverà il Dottorato di Ricerca honoris causa in Scienze umane e sociali dall'Università del Piemonte Orientale. La cerimonia è in programma alle 17 nell'aula magna del Polo Universitario Scientifico di viale Teresa Michel 11, ad Alessandria. L'annuncio è stato dato dal rettore Menico Rizzi. Il titolo rende omaggio a un artista che ha attraversato linguaggi e forme espressive differenti, costruendo un percorso nel quale musica, letteratura, cultura e immaginazione si intrecciano.
una carriera tra musica, poesia e jazz
Nato ad Asti il 6 gennaio 1937, avvocato di formazione, Conte ha scelto di dedicarsi alla musica, diventando una delle personalità più originali della canzone d'autore italiana. Pianista, compositore, cantautore e pittore, ha firmato brani entrati nella memoria collettiva come "Azzurro", portata al successo da Adriano Celentano, "Via con me", "Sotto le stelle del jazz" e "Bartali". La sua scrittura musicale ha dato vita a un universo inconfondibile, nel quale convivono jazz, swing, sonorità latino-americane, atmosfere cinematografiche e testi ricchi di personaggi e suggestioni. Dopo aver iniziato come autore per altri interpreti, a metà degli anni Settanta ha intrapreso la carriera solista, conquistando anche il pubblico internazionale, in particolare quello francese. Un percorso artistico che ha fatto della contaminazione tra musica e poesia la sua cifra distintiva.