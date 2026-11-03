Paolo Conte dottore honoris causa all'università Piemonte Orientale

Un nuovo riconoscimento per Paolo Conte, che venerdì 27 novembre riceverà il Dottorato di Ricerca honoris causa in Scienze umane e sociali dall'Università del Piemonte Orientale. La cerimonia è in programma alle 17 nell'aula magna del Polo Universitario Scientifico di viale Teresa Michel 11, ad Alessandria. L'annuncio è stato dato dal rettore Menico Rizzi. Il titolo rende omaggio a un artista che ha attraversato linguaggi e forme espressive differenti, costruendo un percorso nel quale musica, letteratura, cultura e immaginazione si intrecciano.

una carriera tra musica, poesia e jazz

Nato ad Asti il 6 gennaio 1937, avvocato di formazione, Conte ha scelto di dedicarsi alla musica, diventando una delle personalità più originali della canzone d'autore italiana. Pianista, compositore, cantautore e pittore, ha firmato brani entrati nella memoria collettiva come "Azzurro", portata al successo da Adriano Celentano, "Via con me", "Sotto le stelle del jazz" e "Bartali". La sua scrittura musicale ha dato vita a un universo inconfondibile, nel quale convivono jazz, swing, sonorità latino-americane, atmosfere cinematografiche e testi ricchi di personaggi e suggestioni. Dopo aver iniziato come autore per altri interpreti, a metà degli anni Settanta ha intrapreso la carriera solista, conquistando anche il pubblico internazionale, in particolare quello francese. Un percorso artistico che ha fatto della contaminazione tra musica e poesia la sua cifra distintiva.