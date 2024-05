Paolo Conte alla Scala: il Maestro è nell'anima, cosa sapere sul film

Va in onda in prima TV su Rai 3, giovedì 23 maggio, il film nato da un'idea di Caterina Caselli. Il cantautore e polistrumentista si esibì alla Scala il 19 febbraio 2023, quando il teatro scelse di aprirsi alla musica popolare

Il 19 febbraio del 2023 il Teatro alla Scala di Milano si aprì per la prima volta alla tradizione della musica popolare. E, per farlo, scelse uno dei suoi massimi interpreti: Paolo Conte. Racconta proprio questo Paolo Conte alla Scala - Il Maestro è nell'anima, il film in onda su Rai 3 giovedì 23 maggio.

Un film celebrativo

Per 250 anni, il Teatro alla Scala di Milano è stato il tempio della musica classica e del balletto. Poi, il 19 febbraio 2023, arrivò la svolta: invitando Paolo Conte, il più nobile e autenticamente popolare autore di canzoni in lingua italiana, si aprì alla canzone popolare. Il film racconta quell'esibizione straordinaria, racconta il dietro le quinte delle prove, il rapporto che ha con la musica e con i musicisti, le sue parole, la sua passione.

In Paolo Conte alla Scala - Il Maestro è nell'anima c'è la voce del Paolo Conte di oggi, e del Paolo Conte di ieri. Ci sono immagini di repertorio tratte dall'archivio di famiglia, e filmati più recenti. Tutto sapientemente assemblato, nato da un'idea di Caterina Caselli e diretto da Giorgio Testi, a celebrare quello che - i critici americani - definirono “traghettatore estetico dal Novecento al futuro”.

Caterina Caselli ha parlato del concerto e del film come della realizzazione di un sogno lungo diversi anni. Un sogno cominciato quando ha iniziato a collaborare insieme a Conte, per divulgare e valorizzare la sua arte in tutto il mondo. Un giorno, assistendo a un suo concerto, la produttrice ha avuto una visione: la musica di Paolo Conte sul palco della Scala, il teatro più importante d'Italia. Che, con lui, è diventato qualcosa di diverso.

A firmare la regia di Paolo Conte alla Scala - Il Maestro è nell'anima è Giorgio Testi, regista di fama internazionale, vincitore di Grammy, Emmy e Bafta con i suoi documentari. Testi ha saputo raccontare meravigliosamente il concerto, riportare in scena un giovane Paolo Conte, combinare le immagini e la musica con le parole di un'intervista rilasciata all'indomani dell'esibizione. Il risultato? Un film che è una testimonianza, e una celebrazione della musica italiana.