Lda e Aka 7even, annullati a sorpresa gli ultimi tre concerti del tour

Una scelta inattesa che segna la conclusione del progetto musicale condiviso e cambia i programmi del tour. Le ultime tre date sono state cancellate: la decisione, annunciata attraverso i social, è legata alla volontà di tornare a percorsi professionali individuali
Cambio di programma per LDA e Aka 7even, che hanno annunciato la cancellazione delle ultime tre date del loro progetto live comune, l'“Ultimo Ballo Tour – Live Indoor”. La comunicazione è arrivata attraverso un video pubblicato sui rispettivi profili social, nel quale i due artisti hanno spiegato di aver deciso insieme di chiudere il capitolo musicale condiviso e di tornare a concentrarsi sulle proprie carriere. Gli appuntamenti cancellati erano in programma il 20 novembre alla Casa della Musica di Napoli, il 23 novembre ai Magazzini Generali di Milano e il 24 novembre all'Atlantico di Roma. Una decisione che ha sorpreso i fan, soprattutto dopo un anno intenso di attività e concerti.
chiuso il progetto musicale, l'amicizia resta
Nel messaggio rivolto al pubblico, LDA e Aka 7even hanno ripercorso le tappe della collaborazione, nata con la partecipazione insieme al Festival di Sanremo 2026 con il brano "Poesie Clandestine", proseguita con l'album omonimo e con una lunga tournée estiva. "Oggi abbiamo deciso insieme di chiudere questo capitolo musicale e tornare ai nostri percorsi individuali", hanno spiegato, sottolineando che la scelta non mette in discussione il loro rapporto personale. "La nostra amicizia rimane intatta, ci vogliamo bene, viviamo nella stessa casa", hanno aggiunto, ringraziando chi li ha accompagnati durante questa esperienza. I biglietti acquistati per le tre date saranno rimborsati secondo le modalità comunicate attraverso i canali ufficiali.