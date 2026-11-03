Lda e Aka 7even, annullati a sorpresa gli ultimi tre concerti del tour

Una scelta inattesa che segna la conclusione del progetto musicale condiviso e cambia i programmi del tour. Le ultime tre date sono state cancellate: la decisione, annunciata attraverso i social, è legata alla volontà di tornare a percorsi professionali individuali

Cambio di programma per LDA e Aka 7even, che hanno annunciato la cancellazione delle ultime tre date del loro progetto live comune, l'“Ultimo Ballo Tour – Live Indoor”. La comunicazione è arrivata attraverso un video pubblicato sui rispettivi profili social, nel quale i due artisti hanno spiegato di aver deciso insieme di chiudere il capitolo musicale condiviso e di tornare a concentrarsi sulle proprie carriere. Gli appuntamenti cancellati erano in programma il 20 novembre alla Casa della Musica di Napoli, il 23 novembre ai Magazzini Generali di Milano e il 24 novembre all'Atlantico di Roma. Una decisione che ha sorpreso i fan, soprattutto dopo un anno intenso di attività e concerti.