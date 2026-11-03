Capolupo presenta il singolo La Grande Occasione. il video

Trasformare un'idea iniziale nella versione finale di un videoclip è sempre un viaggio imprevedibile e una bella scommessa. Ho il piacere di raccontarvi come è nato e si è sviluppato il video de La grande occasione, brano estratto dal mio nuovo album Vago e torno. Il videoclip nasce dal desiderio di tradurre in immagini l'intensità emotiva e l'energia della canzone. A farlo sono soprattutto la performance della band e una estetica dal sapore rock d'autore, chiaramente ispirata al mondo british. La regia e il montaggio sono curati da Davide Spano, compagno di viaggio di tutti i miei recenti

videoclip. Con lui abbiamo scelto fin da subito una direzione stilistica precisa: pulita, essenziale e allo stesso tempo di forte impatto visivo, in sintonia con le sfumature della produzione musicale. Le immagini ruotano principalmente attorno alla band sul palco, ripresa in controluce. È una scelta che rappresenta anche una precisa dichiarazione d'intenti artistica. Il gioco di luci e ombre mette in risalto le sagome dei musicisti, che diventano figure dinamiche e si muovono insieme al crescendo

strumentale del brano. La luce attraversa il buio e crea un'atmosfera intima, ma allo stesso tempo incisiva, capace di restituire il senso di attesa e la tensione che accompagnano la canzone.



Un altro elemento importante è l'alternanza tra primi piani, dettagli ravvicinati e diverse sfumature cromatiche, che seguono lo sviluppo del pezzo. Il continuo cambiamento delle inquadrature e dei colori accompagna la musica e contribuisce a dare al videoclip un ritmo fluido e incalzante. Con La grande occasione abbiamo scelto di puntare sulla sincerità delle immagini, senza ricorrere a sovrastrutture narrative eccessive o ad artifici digitali ridondanti. Anche la fotografia ha un ruolo importante: contribuisce a creare un'atmosfera malinconica, ma allo stesso tempo piena di

speranza. Le ombre e i toni caldi e freddi si alternano, accompagnando sia i momenti più intimi e riflessivi, sia le aperture corali del ritornello. È un lavoro che segue i tempi della musica e lascia che siano le note e le sagome dei musicisti in movimento a raccontare la storia.



Il testo del brano affronta il tema delle occasioni mancate, dei rimpianti, delle illusioni e della continua ricerca di una direzione. Lo racconta anche il verso «quante le occasioni... quante le illusioni». Nel videoclip abbiamo cercato di restituire questo senso di smarrimento e di ricerca interiore attraverso alcune inquadrature sfocate o particolarmente dinamiche, che accompagnano visivamente un percorso di riflessione personale. Verso il finale arriva un elemento umano e simbolico inaspettato: un giovane interprete che balla con grande espressività sotto una luce rossa intensa. È un'immagine importante, legata al concept che attraversa tutto l'album, pensato per far riaffiorare la nostra parte bambina anche nella quotidianità adulta. Una presenza che aggiunge un significato particolare al racconto visivo e ne

accompagna la conclusione.



Questo videoclip rappresenta anche un importante passo verso il nostro atteso debutto live con la band. Ci aspetta un evento unico e irripetibile a teatro, la sera del 18 dicembre a Lavino di Mezzo (BO). Sarà una grande festa e finalmente potremo condividere dal vivo con il pubblico le emozioni e l'esperienza del nuovo album Vago e torno, insieme ai brani del precedente lavoro discografico Tra i miei disordini. Vi aspetto!