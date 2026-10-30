Eugenio Picchiani presenta il singolo Il Tempo: il Video

Il brano descrive l'inquietudine che genera questa sfida continua con lo scorrere delle ore
IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA
Il tempo è spesso il nostro avversario più spietato, un'entità che non risulta mai così plastica e manipolabile come vorremmo e proprio per questo ho scelto Il tempo come singolo di lancio per rappresentare l’intero album Introspezioni. Il singolo brano descrive proprio l'inquietudine che genera questa sfida continua. Eppure, siamo noi la prima risorsa che ne scandisce il valore, anche in quell'infinito gancio dell'universo dove possiamo rifugiarci per proteggere la nostra vera essenza. Il tempo non scorre mai in modo lineare: viene contratto, dilatato, invertito o fermato nella volontà di un momento per sincronizzarsi con il ritmo dell'universo.
Le immagini del videoclip nascono esattamente da qui. Per tradurre visivamente queste dilatazioni temporali e le nostre umane inquietudini, ho voluto riaffidare la regia a Christian Antonilli, dopo il lavoro condiviso con "Il circo". Girare con lui è sempre un'esperienza creativa ed emozionante. Interpretare note in immagini amplifica il messaggio, specialmente quando un regista sa filtrare la tua sensibilità musicale attraverso la sua precisa e riconoscibile identità filmica. Christian stesso ha ricordato come l'idea del video sia cambiata continuamente sul set, per raccontare il tempo come qualcosa da cui cerchiamo di scappare, ma con cui alla fine dobbiamo fare i conti.
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