Malika Ayane, la possibile scaletta del concerto a Fermo

Malika Ayane torna dal vivo e lo fa scegliendo le Marche come punto di partenza. Il Teatro dell’Aquila di Fermo ospiterà domenica 1 novembre la data zero di A Teatro 2026, la tournée prodotta da Friends & Partners con Magellano Concerti. Un ritorno nella dimensione più raccolta dei palcoscenici teatrali, dove l’artista ha già portato i suoi live nell’autunno del 2024 e dove la sua voce trova da sempre il contesto ideale.

Il tour A Teatro 2026

Dopo Fermo, il calendario prevede il 3 novembre l’Auditorium Conciliazione di Roma e il 4 il Teatro Verdi di Firenze. Seguiranno il Teatro Arcimboldi di Milano il 10, il Colosseo di Torino l’11, il Politeama di Catanzaro il 14 e il Palatour di Bitritto, alle porte di Bari, il 16. La seconda metà del mese porterà la cantante al Teatro Augusteo di Napoli il 17, al Metropolitan di Catania il 19 e al Golden di Palermo il 20. Gli ultimi appuntamenti sono al Gran Teatro Geox di Padova il 24, al Duse di Bologna il 25, alla Fenice di Senigallia il 27 e infine al Teatro Massimo di Pescara il 28 novembre. I biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali, con prezzi che variano in base alla città e al settore.

Dal palco di Sanremo al nuovo album Cicale

La tournée arriva al termine di un anno ricco per l’artista. A febbraio Malika Ayane è tornata in gara al Festival di Sanremo, a cinque anni dall’ultima volta, con Animali notturni, brano dalle sonorità dance firmato insieme a Edwyn Roberts e Stefano Marletta, che ha avuto anche una versione alternativa realizzata con il trio francese Dov’è Liana. Il 18 settembre è poi uscito Cicale, il settimo album in studio, pubblicato da Carosello Records e anticipato dal singolo Detto tra noi. È quindi molto probabile che, accanto ai classici, i concerti diano spazio alle nuove canzoni. Gli organizzatori hanno già confermato la presenza del pezzo sanremese, mentre il resto della scaletta sarà svelato solo con la prima a Fermo.