Il duo indie, composto dall'attore candidato all'Oscar e da Zach Shields, ha annunciato una reunion con nuova musica dopo l'omonimo album di debutto uscito nel 2009. La canzone Lost in the Night presenta anche un videoclip in bianco e nero con protagonisti Noah Jupe di Hamnet e Rain Spencer de L’estate nei tuoi occhi Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il duo indie Dead Man’s Bones, composto da Ryan Gosling e Zach Shields, ha annunciato una reunion con nuova musica dopo 17 anni dall’uscita del suo primo (e unico) album, l’omonimo Dead Man’s Bones (2009). Eva Mendes, la compagna dell’attore candidato agli Oscar, aveva scritto sui social che stava “cercando di far uscire nuova musica dai Dead Man’s Bones” e che, infine, “ha mantenuto la promessa che mi aveva fatto”. Dopo un breve teaser che ne aveva annunciato il ritorno, il duo ha realizzato il brano Lost in the Night, prodotto con il collaboratore di lunga data Tim Anderson e accompagnato da un videoclip in bianco e nero con protagonisti Noah Jupe (Hamnet) e Rain Spencer (L’estate nei tuoi occhi) che si ispira al testo romantico della canzone.

DAL PRIMO ALBUM ALLA LUNGA PAUSA Nel 2009 i Dead Man’s Bones avevano pubblicato il loro primo e unico album, l’omonimo Dead Man’s Bones. All’epoca, per realizzare il loro disco di debutto, Ryan Gosling e Zach Shields avevano collaborato con il Silverlake Conservatory Children’s Choir, un’organizzazione educativa californiana fondata da Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers. L’album conteneva musiche di vari generi, compresi indie rock, gothic folk e doo-wop. Una volta terminata la promozione del disco, però, il gruppo si era ritirato dalle scene. Del resto, da un lato l’attore aveva acquisito sempre più notorietà nel mondo del cinema, mentre dall’altro, all’epoca frequentava Rachel McAdams, la cui sorella era fidanzata con Shields. Negli anni, tuttavia, l’interesse per la loro attività si è rinnovato anche grazie a cover come Pa Pa Power di Cat Power nel 2021, all’uso di alcuni brani in film e serie tv (soprattutto dopo la nomination agli Oscar di Ryan Gosling come Miglior attore non protagonista nel film Barbie e dopo la candidatura alla Miglior canzone per il brano I’m Just Ken a Mark Ronson e Andrew Wyatt, sempre per lo stesso film) e all’incremento di ascolti degli utenti durante il periodo di Halloween. Recentemente, i Dead Man’s Bones hanno scritto nuova musica. Dopo aver provato diversi studi di registrazione a Los Angeles, il duo ha infine registrato in un solo giorno in una fattoria fuori città con due chitarre, due drum machine e due sintetizzatori la canzone Lost in the Night. In ogni caso, negli ultimi anni Gosling ha spesso promosso con trovate virali i suoi nuovi film, e alcuni ora si domandano se il ritorno dei Dead Man’s Bones sia solo un modo per annunciare l’uscita della sua prossima pellicola, Star Wars: Starfighter, che uscirà nei cinema nel maggio 2027. Approfondimento I Flintstones, Ryan Gosling sta sviluppando un live action su Bam Bam