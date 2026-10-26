Antonello Venditti ricoverato in ospedale a Roma e sottoposto a intervento chirurgicoMusica
Il cantautore romano, 77 anni, è stato ricoverato in un ospedale della Capitale e sottoposto a un intervento chirurgico. L'operazione è riuscita e il musicista sta bene. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero, che non sarebbe collegato al precedente intervento alla retina del 2022. Il ritorno sul palco è previsto per marzo 2027
Antonello Venditti è stato ricoverato in un ospedale di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico. Il cantautore, 77 anni, è già stato operato e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sta bene. Al momento non sono stati comunicati né il nome della struttura sanitaria né la causa precisa del ricovero.
La notizia è stata riportata anche da Il Messaggero. Venditti avrebbe scelto di non annunciare pubblicamente l'intervento alla vigilia dell'operazione, mantenendo riservate le informazioni sulle proprie condizioni di salute. È stato precisato che l'operazione non è collegata a quella alla retina a cui l'artista si era sottoposto nel 2022.
Il precedente intervento alla retina nel 2022
Nel 2022 Venditti era stato operato per un pucker maculare, una condizione che comporta la formazione di una membrana sulla parte centrale della retina e può compromettere la qualità della vista. Il nuovo intervento, secondo le informazioni diffuse, non avrebbe alcun legame con quella procedura.
Restano invece riservati i dettagli relativi all'attuale ricovero. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulla natura dell'operazione, mentre le notizie disponibili confermano che il cantautore sta bene dopo l'intervento.
In occasione dell'intervento per un pucker maculare nel 2022, Venditti aveva aggiornato direttamente il pubblico sulle proprie condizioni attraverso Instagram. La diretta, registrata dall'ospedale, lo mostrava in abbigliamento sanitario mentre spiegava le conseguenze del disturbo sulla vista, ricorrendo anche all'ironia per rassicurare i fan (sono "sano come un pesce", aveva detto allora ai suoi follower). Tra le sue preoccupazioni aveva citato, con una battuta, anche la difficoltà di seguire le partite della Roma. Per il recente ricovero, al contrario, il cantautore non ha diffuso comunicazioni preventive sui social, mantenendo riservati i dettagli dell'operazione.
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Il ritorno sul palco previsto per marzo 2027
Per Antonello Venditti è già in programma il ritorno dal vivo. L'8 marzo 2027, giorno del suo 78esimo compleanno, il cantautore dovrebbe inaugurare il nuovo tour nei palasport al Palazzo dello Sport di Roma. La tournée porterà il titolo In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali.
Dopo la data romana, il calendario prevede appuntamenti anche a Mantova, Padova, Firenze e Napoli, con quest'ultima tappa indicata per il 19 maggio. Al momento non sono state comunicate modifiche al programma in relazione al recente intervento.
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