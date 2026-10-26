Il cantautore romano, 77 anni, è stato ricoverato in un ospedale della Capitale e sottoposto a un intervento chirurgico. L'operazione è riuscita e il musicista sta bene. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero, che non sarebbe collegato al precedente intervento alla retina del 2022. Il ritorno sul palco è previsto per marzo 2027

Antonello Venditti è stato ricoverato in un ospedale di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico. Il cantautore, 77 anni, è già stato operato e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sta bene. Al momento non sono stati comunicati né il nome della struttura sanitaria né la causa precisa del ricovero.

La notizia è stata riportata anche da Il Messaggero. Venditti avrebbe scelto di non annunciare pubblicamente l'intervento alla vigilia dell'operazione, mantenendo riservate le informazioni sulle proprie condizioni di salute. È stato precisato che l'operazione non è collegata a quella alla retina a cui l'artista si era sottoposto nel 2022.