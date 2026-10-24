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Musica

Premio Tenco 2026, Francamente: “La musica è pluralità”

Matteo Rossini

Crediti foto: Nicola Garzetti

In attesa dell’uscita del vinile di BITTE LEBEN, rientrato tra i finalisti per la Targa Tenco per il migliore album Opera Prima, Francamente si è esibita sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nel corso della seconda serata della 49esima edizione della rassegna. L’artista ci ha raccontato: “Trovo ci sia grande fermento nella musica d’autore fatta in modo artigianale. C’è un ritorno al voler fare le cose senza fretta. I giovani fanno parte di un nuovo movimento che non vuol sentir parlare di competitività”

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