La band capitanata da Billy Corgan pubblica un brano inedito realizzato per la colonna sonora di "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping". La canzone segna il ritorno del gruppo in studio con il produttore Butch Vig, già al lavoro con gli Smashing Pumpkins per Siamese Dream Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Gli Smashing Pumpkins tornano con Black Stars, un singolo inedito scritto per accompagnare The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, il nuovo capitolo cinematografico ambientato nell'universo di Panem. Il brano (che potete ascoltare nel videoclip ufficiale della canzone, che trovate in fondo a questo articolo) porta nuovamente Billy Corgan e compagni a collaborare con Butch Vig, produttore di Siamese Dream, l'album del 1993 che ha rappresentato una tappa fondamentale nella storia della band. A oltre trent'anni da quel disco, i musicisti ritrovano così una figura centrale del loro percorso artistico per un progetto legato al cinema. La canzone si distingue per immagini cupe, riferimenti a tombe e catacombe e una ripetuta evocazione delle "black stars", le stelle nere che danno il titolo al pezzo. Il testo suggerisce un'atmosfera di rovina, solitudine e memoria, attraversata però anche dalla presenza di un legame affettivo che resiste all'oscurità. Scopriamo di seguito il testo della canzone Black Stars, il significato e tutto quello che bisogna sapere.

Il testo della canzone Black Stars The town and the tombs, a touch of ruin

Where nobody young is staying so foolish

And right where we lied, and cried so ghoulish as all

Wherever we go

Stay near

Casting our spell



Catacombs

Unknown unknowns

Dead or alone The town and the tombs, a touch of ruin

Where nobody young is staying so foolish

And right where we lied, and cried so ghoulish as all



I know you're out there

Forgotten ways once mine

And someday soon

You'll stand here

Bathed in black stars

Bathed in black stars Catacombs

Unknown unknowns

Dead or alone The town and the tombs, a touch of ruin

Where nobody young is staying so foolish

And right where we lied, and cried so ghoulish as all

Wherever we go

Stay near

Casting our spell Chartreuse eyes spill whitewashed tears

Born of love

Lackluster psalms make serpentine years

Born of love

Surrender serpent doubt



The town and the tombs, a touch of ruin

Nobody young is staying so foolish

Right where we lied, and cried so ghoulish as all

Wherever we go

Wherever we go



Ooh

Bathed in black stars

Ooh

Bathed in black stars

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Il testo di Black Stars: rovine, catacombe e solitudine Le parole della canzone costruiscono un paesaggio inquietante, nel quale una città e le sue tombe diventano immagini di decadenza. Il riferimento alle catacombe e agli "unknown unknowns", cioè a ciò che resta sconosciuto, rafforza la sensazione di trovarsi in un luogo segnato da segreti e presenze difficili da decifrare. L'espressione "dead or alone" concentra invece il senso di isolamento che attraversa il brano. Il testo ritorna più volte sugli stessi versi, come se la voce narrante fosse intrappolata in un percorso circolare. In questo scenario, il passato è legato a menzogne, pianto e ricordi inquietanti. L'invito "Stay near", resta vicino, introduce però una richiesta di prossimità che contrasta con il paesaggio di abbandono descritto nella canzone. Approfondimento The Smashing Pumpkins e Tom Morello live a Lucca, il rock è vivo

Il significato delle stelle nere Il motivo centrale emerge nel passaggio in cui la voce narrante si rivolge a qualcuno che sembra lontano o perduto: "I know you're out there", ovvero so che sei là fuori. Il testo evoca strade dimenticate e la possibilità che, un giorno, questa presenza torni a manifestarsi, immersa in stelle nere. L'immagine può essere interpretata come il simbolo di un legame che sopravvive alla distanza, alla perdita e al trascorrere del tempo. Le stelle, tradizionalmente associate alla luce e all'orientamento, assumono qui una tonalità oscura: non indicano una via rassicurante, ma sembrano appartenere a un universo segnato dal dolore e dall'incertezza. Anche i riferimenti all'amore, alle lacrime e al dubbio contribuiscono a rendere il testo ambiguo. Non viene raccontata una storia in modo lineare: sono soprattutto immagini e sensazioni a suggerire un rapporto con il passato, con ciò che è stato perduto e con la possibilità di ritrovare qualcuno. Il significato resta aperto e non è possibile stabilire, sulla base del solo testo, un collegamento preciso con un personaggio del film. Approfondimento Smashing Pumpkins suonano brani di Natale nello speciale Disney

Black Stars e il nuovo capitolo di Hunger Games La scelta degli Smashing Pumpkins aggiunge alla colonna sonora una canzone costruita su atmosfere cupe e immagini evocative, elementi che possono dialogare con il mondo narrativo di The Hunger Games. Il brano non racconta esplicitamente la trama del film, ma propone un paesaggio emotivo fatto di rovine, segreti, solitudine e legami che resistono. Per la band di Billy Corgan, Black Stars rappresenta anche l'occasione di tornare a lavorare con Butch Vig, in una collaborazione che richiama una fase significativa della propria storia musicale. Il risultato è un singolo inedito che unisce il ritorno a un sodalizio storico con un nuovo progetto cinematografico, lasciando che siano le immagini del testo a suggerire possibili interpretazioni. Approfondimento The Smashing Pumpkins annunciano il nuovo album