Smashing Pumpkins, testo e significato del singolo Black Stars che esce oggiMusica
La band capitanata da Billy Corgan pubblica un brano inedito realizzato per la colonna sonora di "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping". La canzone segna il ritorno del gruppo in studio con il produttore Butch Vig, già al lavoro con gli Smashing Pumpkins per Siamese Dream
Gli Smashing Pumpkins tornano con Black Stars, un singolo inedito scritto per accompagnare The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, il nuovo capitolo cinematografico ambientato nell'universo di Panem.
Il brano (che potete ascoltare nel videoclip ufficiale della canzone, che trovate in fondo a questo articolo) porta nuovamente Billy Corgan e compagni a collaborare con Butch Vig, produttore di Siamese Dream, l'album del 1993 che ha rappresentato una tappa fondamentale nella storia della band. A oltre trent'anni da quel disco, i musicisti ritrovano così una figura centrale del loro percorso artistico per un progetto legato al cinema.
La canzone si distingue per immagini cupe, riferimenti a tombe e catacombe e una ripetuta evocazione delle "black stars", le stelle nere che danno il titolo al pezzo. Il testo suggerisce un'atmosfera di rovina, solitudine e memoria, attraversata però anche dalla presenza di un legame affettivo che resiste all'oscurità.
Scopriamo di seguito il testo della canzone Black Stars, il significato e tutto quello che bisogna sapere.
Il testo della canzone Black Stars
The town and the tombs, a touch of ruin
Where nobody young is staying so foolish
And right where we lied, and cried so ghoulish as all
Wherever we go
Stay near
Casting our spell
Catacombs
Unknown unknowns
Dead or alone
The town and the tombs, a touch of ruin
Where nobody young is staying so foolish
And right where we lied, and cried so ghoulish as all
I know you're out there
Forgotten ways once mine
And someday soon
You'll stand here
Bathed in black stars
Bathed in black stars
Catacombs
Unknown unknowns
Dead or alone
The town and the tombs, a touch of ruin
Where nobody young is staying so foolish
And right where we lied, and cried so ghoulish as all
Wherever we go
Stay near
Casting our spell
Chartreuse eyes spill whitewashed tears
Born of love
Lackluster psalms make serpentine years
Born of love
Surrender serpent doubt
The town and the tombs, a touch of ruin
Nobody young is staying so foolish
Right where we lied, and cried so ghoulish as all
Wherever we go
Wherever we go
Ooh
Bathed in black stars
Ooh
Bathed in black stars
Casting our spell
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Il testo di Black Stars: rovine, catacombe e solitudine
Le parole della canzone costruiscono un paesaggio inquietante, nel quale una città e le sue tombe diventano immagini di decadenza. Il riferimento alle catacombe e agli "unknown unknowns", cioè a ciò che resta sconosciuto, rafforza la sensazione di trovarsi in un luogo segnato da segreti e presenze difficili da decifrare. L'espressione "dead or alone" concentra invece il senso di isolamento che attraversa il brano.
Il testo ritorna più volte sugli stessi versi, come se la voce narrante fosse intrappolata in un percorso circolare. In questo scenario, il passato è legato a menzogne, pianto e ricordi inquietanti. L'invito "Stay near", resta vicino, introduce però una richiesta di prossimità che contrasta con il paesaggio di abbandono descritto nella canzone.
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Il significato delle stelle nere
Il motivo centrale emerge nel passaggio in cui la voce narrante si rivolge a qualcuno che sembra lontano o perduto: "I know you're out there", ovvero so che sei là fuori. Il testo evoca strade dimenticate e la possibilità che, un giorno, questa presenza torni a manifestarsi, immersa in stelle nere.
L'immagine può essere interpretata come il simbolo di un legame che sopravvive alla distanza, alla perdita e al trascorrere del tempo. Le stelle, tradizionalmente associate alla luce e all'orientamento, assumono qui una tonalità oscura: non indicano una via rassicurante, ma sembrano appartenere a un universo segnato dal dolore e dall'incertezza.
Anche i riferimenti all'amore, alle lacrime e al dubbio contribuiscono a rendere il testo ambiguo. Non viene raccontata una storia in modo lineare: sono soprattutto immagini e sensazioni a suggerire un rapporto con il passato, con ciò che è stato perduto e con la possibilità di ritrovare qualcuno. Il significato resta aperto e non è possibile stabilire, sulla base del solo testo, un collegamento preciso con un personaggio del film.
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Black Stars e il nuovo capitolo di Hunger Games
La scelta degli Smashing Pumpkins aggiunge alla colonna sonora una canzone costruita su atmosfere cupe e immagini evocative, elementi che possono dialogare con il mondo narrativo di The Hunger Games. Il brano non racconta esplicitamente la trama del film, ma propone un paesaggio emotivo fatto di rovine, segreti, solitudine e legami che resistono.
Per la band di Billy Corgan, Black Stars rappresenta anche l'occasione di tornare a lavorare con Butch Vig, in una collaborazione che richiama una fase significativa della propria storia musicale. Il risultato è un singolo inedito che unisce il ritorno a un sodalizio storico con un nuovo progetto cinematografico, lasciando che siano le immagini del testo a suggerire possibili interpretazioni.
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La collaborazione con Butch Vig
La nascita di Black Stars risale al periodo in cui Corgan era impegnato nella lavorazione di un album solista. Quando la band ha ricevuto la proposta di realizzare una canzone originale per il nuovo film della saga, il frontman ha coinvolto Butch Vig per individuare il brano più adatto all'atmosfera della pellicola.
Le registrazioni si sono svolte ai Chaplin Studios di Los Angeles, con sessioni aggiuntive a Chicago. La collaborazione riunisce così due protagonisti di una stagione importante per il rock alternativo degli anni Novanta, riprendendo un rapporto artistico legato a Siamese Dream.
Black Stars entra nella raccolta di brani inediti realizzati per la colonna sonora di The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. L'album, pubblicato da MCA, è previsto per il 13 novembre, mentre il film arriverà nelle sale il 20 novembre 2026.
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La band fondata nel 1988 da Billy Corgan e James Iha è considerata una delle più importanti degli anni Novanta. Dai capolavori Siamese Dream e Mellon Collie and the Infinite Sadness ai numerosi cambi di formazione, ora tornano con il loro nuovo lavoro: un doppio disco, abbinato a una serie animata ideata dal frontman