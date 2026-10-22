Lenush Saf presenta il singolo Lipstick: il video

Lipstick è una di quelle canzoni che ti conquistano all’istante: la musica e il ritmo ti attraversano e ti fanno venire voglia di perderti nella melodia, prenderti la testa fra le mani e muoverti a tempo, a occhi chiusi, abbandonandoti al beat. La canzone ideale per ritrovare il buonumore. Non avrei potuto scegliere un modo migliore per debuttare, perché, in fondo, il compito dell’arte dovrebbe essere quello di far stare bene il pubblico, aiutarlo a dimenticare le preoccupazioni quotidiane e permettergli di lasciarsi semplicemente trasportare dalla musica. Si può entrare in sintonia con una canzone in molti modi diversi. Se da un punto di vista artistico, presto molta attenzione al significato letterale dei testi e al loro legame con la musica, credo anche che le parole non debbano sempre avere una grande profondità: una canzone può toccare anche attraverso la melodia.



Lipstick è esattamente questo. La melodia è multidimensionale, mentre il testo si presta a diverse interpretazioni. Per me, Lipstick parla di sicurezza in sé stessi e di potere: quell’energia che ti permette di conquistare tutto, qualunque cosa accada. È un inno a trovare la forza di essere indifferenti al chiacchiericcio che ci circonda e a ciò che gli altri pensano di noi, perché, alla fine, non si può rendere felici tutti. Lipstick parla di accettare e rivendicare la propria identità, un percorso con cui tanti giovani fanno fatica a confrontarsi. Il brano vuole abbattere proprio queste barriere. Quando le persone ascoltano Lipstick, voglio che riescano a vedersi in quella posizione di forza, perché tu sei chi sei e l’unica opinione che conta davvero è la tua. In una parola, Lipstick è grintosa!



Il video di Lipstick trasmette alla perfezione il significato della canzone e sono molto felice di presentarlo in anteprima su Sky TG24. Raoul Paulet ha fatto un lavoro incredibile nel veicolare il messaggio: è un regista e un artista straordinario, oltre che un visionario brillante, capace di interpretare visivamente il brano restituendo esattamente le sensazioni che si provano, e che si dovrebbero provare, ascoltandolo. La rappresentazione del sottile confine tra il mondo reale e il mondo di Lipstick diventa quasi una metafora di come la sicurezza e la fiducia totale in sé stessi possano trasformare l’identità e la percezione di sé. Riesce, inoltre, a catturare perfettamente il modo in cui la musica ti attraversa e ti fa muovere in modo coinvolgente. Da un punto di vista personale, l’uscita di Lipstick ha un significato speciale per la sua natura giocosa, grintosa e disinvolta. L’immagine di donna che il brano trasmette corrisponde esattamente a quella che le persone vedono in me al primo incontro.



Proprio come Lipstick, che a un primo ascolto può sembrare un brano dance leggero, ma che in realtà ha una profondità ben maggiore, anch’io vengo spesso percepita come un guscio vuoto, anche se questa impressione non corrisponde necessariamente alla realtà. Essendo il mio singolo di debutto, Lipstick ha più dimensioni: è davvero un guscio, l’involucro di livelli più profondi che emergeranno con i prossimi singoli e, di conseguenza, con l’album. Rappresenta il perfetto equilibrio tra il lasciarsi alle spalle le aspettative sociali e il trovare il coraggio assoluto di essere sé stessi. Questo brano segna l’inizio di un viaggio bellissimo, che non vedo l’ora di condividere passo dopo passo. È prodotto dagli straordinari Arcade, che hanno saputo cogliere con grande sensibilità il mio sound. Invece di temere la potenza della mia voce, l’hanno valorizzata, facendone la guida della canzone, che abbiamo costruito insieme. Lipstick resterà per sempre il brano del mio ritorno alla musica e della ritrovata fiducia in me stessa. Spero che, ascoltandolo, il pubblico possa percepire il mio messaggio con la stessa intensità.