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Apple Music cambia volto a partire del logo

Musica

La magia è non fermarsi mai e l'incipit parte da quelli che ai più sembrano particolari e invece sono piccole ma sostanziose rivoluzioni

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Un processo di trasformazione fisica che converte le vibrazioni sonore in elementi grafici definisce la nuova identità di Apple Music, sviluppata attorno alla linea guida “made by sound”. La nuova veste del brand copre in modo integrato marketing, prodotto e programmazione degli eventi, basandosi su un logo sonoro realizzato insieme al produttore Fred again...e a NEST Acoustics attraverso la scomposizione delle singole note. Per tradurre questa firma acustica in immagini, la traccia audio è stata fatta passare attraverso un trasduttore immerso in una vasca di olio minerale: le onde e le rifrazioni generate dalle frequenze sulla superficie del liquido sono state riprese dal vivo per creare un'impronta fisica della musica, successivamente integrata con l'estetica Liquid Glass per plasmare la nuova icona della nota musicale. Il restyling aggiorna anche il wordmark, dove lo storico logo Apple si affianca a una versione personalizzata in minuscolo e grassetto del font SF Pro, pensata per garantire coerenza con il design system dell'azienda fornendo al contempo un'identità visiva più dinamica al servizio musicale. Dopo l'anteprima diffusa il mese scorso per il lancio della Apple Music Hall di Londra, l'implementazione del nuovo linguaggio visivo prende il via questa settimana su tutti i canali

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