Vasco Rossi: “La politica è anche decidere chi ascoltare”

In un lungo post pubblicato su Instagram, il rocker sostiene che la musica possa "dare voce a un disagio" prima che diventi una richiesta collettiva. Sul tema interviene anche Madame, che dopo gli scontri di Milano invita a comprendere le radici del malessere delle nuove generazioni Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Vasco Rossi ha pubblicato un lungo messaggio sui social dedicato al rapporto tra musica, società e partecipazione pubblica. Il cantante sostiene che le canzoni possano intercettare bisogni e forme di disagio prima che trovino rappresentazione nel dibattito politico o collettivo. “Una canzone non dà istruzioni per vivere e non sostituisce la politica. Però può dare voce a un disagio prima ancora che quel disagio trovi le parole per diventare una richiesta collettiva”. Per l'artista, il valore della musica non risiede nella capacità di offrire soluzioni, ma in quella di dare forma a sentimenti condivisi.

La politica oltre le istituzioni Nel suo intervento, Vasco Rossi amplia il significato della politica oltre il perimetro delle istituzioni. “La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni e dei programmi. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini”. Secondo il cantante, la musica può raggiungere persone che spesso restano lontane dal dibattito pubblico. “Una canzone non è soltanto una canzone. È un messaggio che viaggia senza ufficio stampa. Entra nelle case, nelle automobili, nelle cuffie, nelle piazze. Arriva a chi magari non leggerebbe un editoriale né seguirebbe un dibattito politico, ma riconosce una frase perché, quella frase, parla proprio di lui”.

La musica e il dibattito pubblico Vasco Rossi chiarisce di non attribuire alle canzoni una funzione di propaganda politica. “La musica fa ciò che la comunicazione ufficiale spesso dimentica: non si limita a informare. Muove emozioni, ricordi e domande”. Da qui la distinzione tra espressione artistica e militanza. “Questo non significa trasformare una canzone in un comizio. Non ho mai pensato di avere la verità in tasca, anche perché le tasche dei miei jeans sono già piene di cose inutili”. Nella parte finale del messaggio, il rocker torna su uno dei temi più ricorrenti della sua produzione artistica. “La ribellione non è soltanto dire di no. È rifiutare le parole già confezionate, le identità imposte, le risposte facili. È cercare un modo personale per stare nella realtà e, quando serve, provare a cambiarla”.

L'intervento di Madame Sul tema è intervenuta anche Madame. In una serie di storie pubblicate su Instagram, la cantautrice veneta ha invitato ad andare oltre la sola condanna delle violenze, sostenendo la necessità di interrogarsi sulle cause del disagio che attraversa una parte dei più giovani. "Se invece di condannare e fermare la violenza e basta, si provasse a capirla, si provasse ad essere vicini a noi ragazzi che siamo cresciuti con la merda nel cervello. Se invece di schifarsi davanti a certe reazioni, perché di questo si parla, di reazioni, si provasse a domandarsi il perché", scrive l'artista. Nel lungo sfogo social, Madame descrive una generazione disorientata, cresciuta in un contesto che considera segnato dalla violenza nei modelli culturali, nelle relazioni e nel rapporto con il potere. «È violento il mondo in cui siamo nati, è violento il modo in cui concepiamo l'esistenza. È violento il modo in cui vediamo il sesso, le relazioni, i soldi, il potere, è violenta la nostra voglia di ribellione».