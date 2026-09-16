King Marracash, clip esclusiva del film sul rapper

In occasione dell’arrivo di King Marracash su Disney+, è ora disponibile un’esclusiva clip video con Fabio Rizzo, in arte Marracash. Diretto da Pippo Mezzapesa, il primo docufilm che ripercorre la carriera dell’artista arriverà dal 18 settembre in streaming in esclusiva su Disney+. Nella clip, Marracash introduce il cuore di King Marracash, tra le tappe della sua carriera e i momenti che hanno segnato il suo percorso.

un docufilm da record

Presentato nelle sale italiane lo scorso maggio come evento speciale, King Marracash ha registrato il migliore debutto per un docufilm musicale dal 2024. Il progetto segue un anno di sogni e trionfi del King del rap italiano, attraverso un racconto intimo lungo un anno passato in prossimità con l’artista dove vengono mostrati la quotidianità, gli amici, i collaboratori, i riconoscimenti, le canzoni e l’amore.



King Marracash è un docufilm che intreccia la dimensione artistica e personale dell’artista, arricchito dalle testimonianze di chi ha condiviso con lui questo percorso: Deleterio, Elodie, Guè, Jacopo Pesce, Matteo Mancuso, Marz, Mirko Rizzo, Paola Zukar, Rame e Massimo Recalcati.



Il docufilm, diretto da Pippo Mezzapesa, che ne ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Chiara Battistini e Shadi Cioffi, è una produzione Groenlandia, società del gruppo Banijay, in collaborazione con Disney+, in associazione con Adler Entertainment, prodotto da Matteo Rovere e Leonardo Godano, prodotto da Marco Colombo.

il tour

Un’impresa senza precedenti in Italia, il primo tour negli stadi di un rapper italiano, con la sua tappa più prestigiosa, Milano, San Siro, 25 giugno 2025, è il punto di partenza del film, che ripercorre tutta la carriera di Fabio Rizzo, in arte Marracash. I passi compiuti per arrivare fin qui, dalle rime sparse al primo album, il successo e la stasi, la luce e il buio, la forza e la fragilità. Marracash, ma anche e soprattutto Fabio, nei luoghi dell’infanzia, tra i casermoni della Barona, cuore duro della periferia di Milano. E poi in Sicilia con la famiglia d’origine, la quotidianità, gli amici, i collaboratori, i riconoscimenti, le canzoni, l’amore. Il racconto di un anno passato accanto a lui, in straordinaria prossimità e, insieme, la chiusura di un cerchio dopo la trilogia di un album che l’ha definitivamente consacrato artista di punta della scena musicale italiana.

