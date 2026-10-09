Milano, cameriere denuncia: picchiato per foto a Fedez in discoteca

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Milano, cameriere denuncia: "Picchiato per una foto a Fedez in discoteca"

Cronaca

Un 22enne ha presentato denuncia alla polizia sostenendo di essere stato malmenato per aver scattato una foto al cantante, nonostate l'avesse poi immediatamente cancellata. Indagini sono in corso: acquisiti i filmati di videosorveglianza interni ed esterni alla discoteca

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Un cameriere di una discoteca milanese sarebbe stato picchiato, nella notte fra venerdì e sabato scorso, per aver scattato una foto a Fedez. Recatosi all'ospedale di Sesto San Giovanni (Milano) per farsi medicare, avrebbe riportato una prognosi di tre giorni. Il giovane, 22 anni, ha presentato denuncia dell'episodio alla polizia, secondo quanto riportano i quotidiani Corriere della Sera e Il Giorno.

La ricostruzione del cameriere

Il 22enne avrebbe scattato una foto al cantante con lo smartphone e gli addetti alla sicurezza del locale e lo staff del rapper gli avrebbero chiesto di cancellare lo scatto. Cosa che - sempre secondo la versione del lavoratore - sarebbe stata subito fatta. In un secondo momento, però, i buttafuori gli avrebbero strappato il cellulare per darlo a chi era in compagnia di Fedez e lo avrebbero malmenato. Qualcuno ha chiamato il 112, ma all'arrivo dei carabinieri non c'era quasi più nessuno. I buttafuori avrebbero però confermato il parapiglia sostenendo il conivolgimento dell'entourage di Fedez. Ora sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto e sono stati acquisiti i filmati di videosorveglianza interni ed esterni alla discoteca. 

Approfondimento

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