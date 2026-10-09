Milano, cameriere denuncia: picchiato per foto a Fedez in discoteca

Un cameriere di una discoteca milanese sarebbe stato picchiato, nella notte fra venerdì e sabato scorso, per aver scattato una foto a Fedez. Recatosi all'ospedale di Sesto San Giovanni (Milano) per farsi medicare, avrebbe riportato una prognosi di tre giorni. Il giovane, 22 anni, ha presentato denuncia dell'episodio alla polizia, secondo quanto riportano i quotidiani Corriere della Sera e Il Giorno.

La ricostruzione del cameriere

Il 22enne avrebbe scattato una foto al cantante con lo smartphone e gli addetti alla sicurezza del locale e lo staff del rapper gli avrebbero chiesto di cancellare lo scatto. Cosa che - sempre secondo la versione del lavoratore - sarebbe stata subito fatta. In un secondo momento, però, i buttafuori gli avrebbero strappato il cellulare per darlo a chi era in compagnia di Fedez e lo avrebbero malmenato. Qualcuno ha chiamato il 112, ma all'arrivo dei carabinieri non c'era quasi più nessuno. I buttafuori avrebbero però confermato il parapiglia sostenendo il conivolgimento dell'entourage di Fedez. Ora sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto e sono stati acquisiti i filmati di videosorveglianza interni ed esterni alla discoteca.