Nuove foto dal set mostrano la trasformazione dell'attore, invecchiato grazie alle protesi per interpretare il misterioso Chicken Man nel film diretto dal regista statunitense. Nel cast anche Rachel McAdams, Colman Domingo e Jeff Goldblum Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dwayne Johnson cambia completamente aspetto per il suo prossimo film. Alcune recenti fotografie scattate sul set di Lizard Music, a Brooklyn, mostrano l'attore trasformato in un uomo di circa 70 anni, con un look che lo rende quasi irriconoscibile. Per interpretare il personaggio conosciuto come Chicken Man, Johnson si è sottoposto a una nuova trasformazione attraverso il trucco prostetico, dopo quella affrontata per The Smashing Machine, il film del 2025 diretto dallo stesso Benny Safdie. Nelle immagini (che potete guardare in fondo a questo articolo), l'attore indossa un cappello color sabbia e un cappotto, mentre cammina accanto al giovane collega Theo Clark Leber, che porta con sé un'enorme lucertola di peluche. Le riprese si sono svolte il 20 ottobre 2026 a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn.

Chicken Man, il personaggio interpretato da Dwayne Johnson Lizard Music è tratto dall'omonimo romanzo per ragazzi dello scrittore Daniel Pinkwater. La storia segue un giovane che, durante una trasmissione televisiva notturna, si imbatte in alcuni misteriosi musicisti lucertola. L'incontro lo conduce a conoscere un uomo bizzarro, accompagnato da una gallina anziana: il Chicken Man interpretato da Johnson. Il progetto segna una nuova collaborazione tra l'attore e Benny Safdie, regista di The Smashing Machine. Se in quel film Johnson aveva interpretato il lottatore di arti marziali miste Mark Kerr, sottoponendosi a una trasformazione fisica per avvicinarsi al personaggio reale, questa volta il cambiamento riguarda soprattutto l'invecchiamento del volto e l'aspetto complessivo. A curare il lavoro prostetico è Kazu Hiro, artista specializzato nelle trasformazioni fisiche degli attori, già impegnato a invecchiare Tom Cruise per Digger. Il trucco permette a Johnson di allontanarsi radicalmente dall'immagine muscolosa con cui è diventato una delle star più riconoscibili di Hollywood. Approfondimento Lizard Music, Dwayne Johnson è un 70enne nelle foto sul set

La trasformazione fisica e la scelta di Benny Safdie Johnson aveva già parlato del progetto durante un incontro dedicato alla sua carriera al Toronto International Film Festival del 2025. In quell'occasione aveva raccontato che Safdie era riuscito a convincerlo ad accettare il ruolo in circa 45 minuti. L'attore aveva inoltre rivelato di aver perso circa 14 chili di massa muscolare per prepararsi al personaggio, spiegando di essere entusiasta all'idea di affrontare un'altra trasformazione dopo The Smashing Machine. Con una battuta, aveva collegato il cambiamento anche a una dieta che prevedeva meno pollo. La scelta conferma la volontà di Johnson di misurarsi con ruoli lontani dai personaggi d'azione che hanno segnato buona parte della sua carriera. Per Lizard Music, il lavoro fisico si accompagna a un personaggio insolito, inserito in una storia fantastica tratta da un libro per ragazzi. Approfondimento Benny Safdie e Dwayne Johnson ancora insieme per il film Lizard Music

Un cast corale e uscita prevista per Natale 2027 Accanto a Johnson e al giovane Theo Clark Leber, il film può contare su un cast che comprende Rachel McAdams, Colman Domingo, David Krumholtz, Jeff Goldblum, Alicia Silverstone e Regina Hall. La produzione è affidata ad Amazon MGM Studios, che ha fissato l'uscita di Lizard Music nelle sale statunitensi per il 25 dicembre 2027. Il film si presenta così come uno dei prossimi progetti di Johnson più distanti dalla sua consueta immagine cinematografica, con una trasformazione che ha già attirato l'attenzione grazie alle prime fotografie dal set. Approfondimento The Rock, Dwayne Johnson si lancia nella musica con una nuova canzone

Dwayne Johnson sul set di "Lizard Music" - ©Getty