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Marracash sulle proteste: “Con le buone non cambi le cose”

Musica

Il rapper ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio sulle proteste, accompagnandolo con immagini delle manifestazioni e ribadendo il proprio impegno contro le disuguaglianze sociali. "Aspettavo questa reazione da tempo e credo che siamo solo all'inizio. Con le buone non cambi le cose", ha scritto. Nel post ha inoltre raccontato il suo rapporto con l'attivismo e riflettuto sul ruolo dei social network

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Marracash è intervenuto sul tema delle proteste con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il rapper ha accompagnato il messaggio con due fotografie, una delle quali ritrae un manifestante con il tricolore durante una protesta a Milano. “Chi mi conosce sa bene da che parte sto. Le diseguaglianze sociali sono la mia battaglia, alla ribellione ho dedicato la mia vita. Ecco da che parte sto”, ha scritto l'artista.

“Aspettavo questa reazione da tempo”

Nel lungo intervento, Marracash ha collegato le proteste ai temi affrontati negli ultimi anni attraverso la sua musica. “Un anno fa da un palco dicevo che il potere capisce solo il potere e che è ora che il popolo mostri il proprio. Due anni fa pubblicavo un disco catastrofista già dal titolo. Aspettavo questa reazione da tempo e credo che siamo solo all'inizio. Con le buone non cambi le cose”.

Il rapporto con i social

Il rapper ha poi spiegato il suo punto di vista sull'attivismo online. “Non ho mai creduto nella protesta attraverso i social, l'ho sempre trovata troppo facile, cheap, non costa niente. Certo, rispetto chiunque cerchi di far sentire la propria voce con ogni mezzo, ma dal canto mio ho sempre creduto che l'impegno e l'autorevolezza si dimostrino e guadagnino nel tempo”. Marracash ha aggiunto: “Semplicemente questo non è il mio canale preferito. Lo sono i testi, la musica, i concerti, le interviste. I social per me sono un ufficio stampa”.

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