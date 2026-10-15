Laura Pausini, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Nuovi appuntamenti con la voce di Resta in ascolto. Sabato 17 e domenica 18 ottobre Laura Pausini salirà sul palco dell’ Inalpi Arena , questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista ( FOTO ) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i suoi grandi successi: da Simili a La solitudine passando per Tra te e il mare, Vivimi e Un’emergenza d’amore. Stando a quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 30 agosto a Ravenna:

Nei prossimi mesi Laura Pausini continuerà a portare la sua musica in giro per il mondo con i numerosi appuntamenti in programma in varie nazioni: dalla Francia alla Svezia passando per il Brasile e gli Stati Uniti d’America. Inoltre, l’artista sarà protagonista di alcuni show negli stadi italiani: “Il 2027 per me sarà un anno particolare. Un anno che porta con sé una storia lunga vent’anni. Nel 2007 sono stata la prima artista donna italiana a cantare in uno stadio in Italia. E quello stadio era il tempio di San Siro. Ricordo ancora l’emozione di quella prima volta, la paura, l’energia, il rumore di tutte quelle voci insieme (e anche della pioggia!). Un sogno che allora sembrava enorme e che ha cambiato per sempre una parte della mia vita. La prossima estate, 20 anni dopo, torno negli stadi”. Questo il calendario con i dettagli dei prossimi concerti di Laura Pausini:

ARENAS

22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO)@ MEO ARENA

25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL

27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL

30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA

1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA

3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

4 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

7 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

LATAM REPRISE

17 FEBBRAIO 2027 - BUENOS AIRES - MOVISTAR ARENA

27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU

2 MARZO 2027 - PORTO ALEGRE - AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA

7 MARZO 2027 - MEDELLÍN - DAVIARENA

14 MARZO 2027 - HOLLYWOOD (FLORIDA) - SEMINOLE HARD ROCK HOTEL AND CASINO

STADIUMS

2 GIUGNO 2027 - LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL

12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO

19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA

26 GIUGNO 2027 - PESCARA - STADIO ADRIATICO

3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO

REPRISE EUROPE

28 OTTOBRE 2027 - LONDRA @ ROYAL ALBERT HALL

9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE

12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA

14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA

21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM

24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME

30 NOVEMBRE 2027 - ZAGABRIA @ ZAGREB

2 DICEMBRE 2027 - MILANO @ UNIPOL DOME