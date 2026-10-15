Laura Pausini, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Nei prossimi mesi Laura Pausini continuerà a portare la sua musica in giro per il mondo con i numerosi appuntamenti live in programma in varie nazioni: dalla Francia alla Svezia passando per il Brasile e gli Stati Uniti d’America
Il 17 e il 18 ottobre Laura Pausini si esibirà sul palco dell’Inalpi Arena di Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi appuntamenti live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
laura pausini a torino, la possibile scaletta
Nuovi appuntamenti con la voce di Resta in ascolto. Sabato 17 e domenica 18 ottobre Laura Pausini salirà sul palco dell’Inalpi Arena, questo l’indirizzo: corso Sebastopoli 123, 10137, Torino. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i suoi grandi successi: da Simili a La solitudine passando per Tra te e il mare, Vivimi e Un’emergenza d’amore. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 30 agosto a Ravenna:
- Io canto
- Ritorno ad amare
- Ascolta il tuo cuore / Un’emergenza d’amore / Il primo passo sulla luna
- Quanto chiove
- Tra te e il mare
- Come se non fosse stato mai amore / La prospettiva di me / Frasi a metà / Una storia che vale
- Invece no
- La mia banda suona il rock / Livin’ La Vida Loca / La isla bonita / Non c’è / Se fue / Oye mi canto
- Vivimi
- Simili / Le cose che vivi / Benvenuto / Primavera in anticipo
- Il cielo in una stanza / Scrivimi / Nei giardini che nessuno sa / Immensamente
- Io sì (Seen)
- E ritorno da te
- Seamisai / Mi rubi l’anima / Il tuo nome in maiuscolo / It’s Not Goodbye / Surrender
- Desire
- Gente
- Turista / 16 marzo / Já sei namorar
- Un’emergenza d’amore
- Vivir mi vida / Set Fire / Uptown Funk / Call Me / Eye of the Tiger
- Hai scelto me
- Resta in ascolto
- Strani amori / La solitudine / Incancellabile
- Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è
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Nei prossimi mesi Laura Pausini continuerà a portare la sua musica in giro per il mondo con i numerosi appuntamenti in programma in varie nazioni: dalla Francia alla Svezia passando per il Brasile e gli Stati Uniti d’America. Inoltre, l’artista sarà protagonista di alcuni show negli stadi italiani: “Il 2027 per me sarà un anno particolare. Un anno che porta con sé una storia lunga vent’anni. Nel 2007 sono stata la prima artista donna italiana a cantare in uno stadio in Italia. E quello stadio era il tempio di San Siro. Ricordo ancora l’emozione di quella prima volta, la paura, l’energia, il rumore di tutte quelle voci insieme (e anche della pioggia!). Un sogno che allora sembrava enorme e che ha cambiato per sempre una parte della mia vita. La prossima estate, 20 anni dopo, torno negli stadi”. Questo il calendario con i dettagli dei prossimi concerti di Laura Pausini:
ARENAS
- 22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO)@ MEO ARENA
- 25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL
- 27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL
- 30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA
- 1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA
- 3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA
- 4 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA
- 6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
- 7 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
LATAM REPRISE
- 17 FEBBRAIO 2027 - BUENOS AIRES - MOVISTAR ARENA
- 27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU
- 2 MARZO 2027 - PORTO ALEGRE - AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA
- 7 MARZO 2027 - MEDELLÍN - DAVIARENA
- 14 MARZO 2027 - HOLLYWOOD (FLORIDA) - SEMINOLE HARD ROCK HOTEL AND CASINO
STADIUMS
- 2 GIUGNO 2027 - LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL
- 12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO
- 19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA
- 26 GIUGNO 2027 - PESCARA - STADIO ADRIATICO
- 3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO
REPRISE EUROPE
- 28 OTTOBRE 2027 - LONDRA @ ROYAL ALBERT HALL
- 9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE
- 12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA
- 14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA
- 21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM
- 24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME
- 30 NOVEMBRE 2027 - ZAGABRIA @ ZAGREB
- 2 DICEMBRE 2027 - MILANO @ UNIPOL DOME
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