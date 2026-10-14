Milano, celebrati i funerali di Wilma De Angelis

Si sono svolti a Milano i funerali della cantante, morta domenica all’età di 96 anni. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di San Luigi Gonzaga, al Corvetto, quartiere dove era nata e cresciuta. Durante il rito sono risuonate le note di “Nessuno”, uno dei suoi brani più noti. Presenti familiari, amici e residenti della zona, che hanno ricordato il legame dell’artista con il quartiere e la sua lunga carriera tra musica, radio e televisione Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Wilma De Angelis, morta domenica all’età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga, nel quartiere Corvetto, dove l’artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Alla funzione hanno partecipato familiari, amici e numerosi residenti della zona.

In chiesa le note di “Nessuno” Durante il rito è stato diffuso “Nessuno”, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni Cinquanta e Sessanta. Wilma De Angelis partecipò più volte al Festival di Sanremo e legò il proprio nome a canzoni come “Nessuno”, “Quando vien la sera” e “Patatina”, diventando una delle voci più popolari della musica leggera italiana del dopoguerra.

Il ricordo del quartiere Secondo quanto riferito dai residenti, sarebbe stata la stessa De Angelis a voler celebrare il proprio ultimo saluto nel quartiere al quale era rimasta legata per tutta la vita. “Ha voluto che il suo ultimo saluto si svolgesse proprio qui, nel nostro quartiere, al quale era legata in maniera viscerale. Una scelta che racconta molto del suo legame con queste strade, questa comunità e questa parte di Milano che sentiva profondamente sua. Un'icona dello spettacolo italiano, una donna che ha attraversato generazioni, ma anche una persona che ha conservato un legame autentico con le proprie radici”. Tra i presenti anche chi la incontrava abitualmente nella zona. “La incontravo spesso, era cordiale e sempre sorridente. Una bella persona e una meravigliosa voce che ricorderemo sempre”, ha raccontato Daniela.